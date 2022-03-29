Впервые с начала войны: Украина снова начала продавать зеленую электроэнергию

Сколько зеленой электроэнергии купили у Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые с начала в Украине полномасштабной войны состоялись два аукциона по продаже зеленой электроэнергии.

Об этом сообщило государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

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По данным пресс-службы, торги прошли 28 марта и к зеленой электроэнергии был проявлен интерес, несмотря на большое количество предложения и даже профицит этого ресурса.

Украинское предприятие смогло реализовать 95% выставленной на продажу "чистой" электроэнергии.

Отмечается, что всего "ГарПок" пытался продать 28,8 тыс. МВт-ч электроэнергии, а смог реализовать чуть больше 27 тыс. МВт-ч.

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Средневзвешенная цена продажи составляла 1922,73 грн./МВ-т без НДС.

Зеленая трансформация Европы

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия против украинского народа должна лишь ускорить так называемую зеленую трансформацию в Европе.

Об этом Зеленский сказал, выступая в парламенте Дании, и отметил, что важность сокращения использования ископаемого топлива была очевидна еще задолго до этой войны.

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"Европейская политика уже направлена на сокращение потребления экологически опасных ресурсов. Но российская агрессия против Украины и против всего, на чем построена жизнь в Европе, является аргументом для ускорения "зеленой" трансформации на континенте. Европа должна отказаться от российской нефти, отказаться как можно быстрее!" – призвал он.

Также глава государства напомнил, что именно доходы по продаже энергоресурсов позволяют России быть дерзкой и нарушать все правила.

Российские угрозы

В марте глава Кремля Владимир Путин заявил, что оплата за природный газ от европейских покупателей будет приниматься в рублях.

РФ не смущает, что в контрактах уже прописана оплата в евро и долларах и это является нарушением международных норм.

Однако Европа не пошла на этот шантаж и отказалась платить за голубое топливо в рублях. В ответ на это агрессор продолжил свое давление и спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если не будет оплаты в рублях, то и газа в Европе не будет.

"Сегодня" также писали, что в Австралии изобрели "кофейный водород" и рассказывали, что в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС.