В Австралии придумали "кофейный" водород – как этот поможет металлургии

Рассказываем, как кофе, каучук и пластик могут полностью заменить кокс и уголь

Как из зерен получается водород для стали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Австралии открыли технологию использования кофе для производства водорода, который впоследствии используется для производства экологически чистой стали.

Об этом сообщает издание H2View.

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Центр SMaRT Сиднейского университета (UNSW) обнаружил, что кофе может использоваться вместо кокса и угля для производства водорода при изготовлении сырой стали.

Дело в том, что кофе, каучук и пластик могут быть расщеплены в процессе для получения водорода, это дает возможность поддерживать водород в сталелитейной промышленности.

"Производители стали должны соответствовать требованиям к качеству. Производимый металл не помнит, был ли исходный материал углем или кофе. Мы доказали, что он выполняет работу на сравнимом уровне, поэтому мы собираемся, по крайней мере, работать с эквивалентной производительностью", – заявила профессор Вина Сахаджвалла, директор Центра SMaRT UNSW.

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"Деревянные" батарейки

В Швейцарии ученые придумали, как можно создать батарейки из древесины. Оказалось, что электричество в них хранится с помощью лигнина. Это вещество отвечает за твердость дерева.

Если тонкий слой лигнина нанести на фольгу или пластик, оно будет хранить в себе электричество, однако выделение этого вещества в чистом виде – это очень недешевая задача.

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