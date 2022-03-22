В Австралії вигадали "кавовий" водень – як цей допоможе металургії

Розповідаємо, як кава, каучук та пластик можуть повністю замінити кокс та вугілля

Як із зерен виходить водень для сталі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Австралії відкрили технологію використання кави для виробництва водню, який згодом використовується для виробництва екологічно чистої сталі.

Про це повідомляє видання H2View.

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Центр SMaRT Сіднейського університету (UNSW) виявив, що кава може використовуватися замість коксу та вугілля для виробництва водню при виготовлення сирої сталі.

Справа в тому, що кава, каучук і пластик можуть бути розщеплені в процесі отримання водню, це дає можливість підтримувати водень в сталеливарній промисловості.

"Виробники сталі повинні відповідати вимогам до якості. Виготовлений метал не пам'ятає, чи був вихідний матеріал вугіллям або кавою. Ми довели, що він виконує роботу на порівнянному рівні, тому ми збираємося принаймні працювати з еквівалентною продуктивністю", – заявила професор Вина Сахаджвалла, директор Центру SMaRT UNSW.

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"Дерев'яні" батарейки

У Швейцарії вчені вигадали, як можна створити батарейки з деревини. Виявилося, що електрика у них зберігається за допомогою лігніну. Ця речовина відповідає за твердість дерева.

Якщо тонкий шар лігніну нанести на фольгу або пластик, воно буде зберігати в собі електрику Проте виділення цієї речовини в чистому вигляді – це дуже недешеве завдання.

"Сьогодні" також писали, як на водні може працювати повітряний транспорт та розповідали, що ЄС будує унікальний морський завод.