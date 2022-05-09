Зеленые лидеры: какие страны ближе всего к переходу на чистую энергию

Доля чистой электроэнергии достигла рекорда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году из ветряной и солнечной энергии было произведено 10,3% мировой электроэнергии, что на целый 1% больше результата 2020 года и в два раза больше, чем в 2015.

Об этом сообщает специализированный аналитический центр Ember.

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В одной из стран доля зеленой электроэнергии уже перевалила за 50% и этим революционером стала Дания. А фактически, 50 стран произвели более десятой части своей электроэнергии за счет ветра и солнца.

Первая десятка лидеров выглядит так:

Дания – 51,9%;

Уругвай – 46,7%;

Люксембург – 43,4%;

Литва – 36,9%;

Испания – 32,9%;

Ирландия – 32,9%;

Португалия – 31,5%;

Германия – 28,8%;

Греция – 28,7%;

Великобритания – 25,2%.

Переход продолжается

Глобальный переход к электроэнергетике идет полным ходом, несмотря на то, что выбросы в этом секторе до сих пор находятся на рекордно высоком уровне.

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Свою долю в чистой электроэнергии в течение следующих 15 лет планируют увеличить США, Германия, Великобритания и Канада. В эту сферу инвестируют и частные компании, например Amazon и Apple.

Все больше и больше зеленой энергии добавляется в мировую экономику на пути к конечной цели – полному поэтапному отказу от ископаемого топлива.

"Сегодня" ранее писали, о чем договорилась Украина с крупнейшей немецкой энергетической компанией и рассказывали, можем ли мы экспортировать зеленую электроэнергию.