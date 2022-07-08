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Инвестиций в "зеленую" энергетику может не быть: что мешает

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 июля, 10:45
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Привлекать инвестиции в отрасли возобновляемой энергетики не получится без решения определенных проблем
Почему в Украины могут быть проблемы с "зеленой" энергетикой
Почему в Украины могут быть проблемы с "зеленой" энергетикой / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Украина не сможет выполнить заявленные в Лугано цели строительства новых мощностей возобновляемой энергетики из-за неурегулированных финансовых проблем.

Так считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он объяснил, что именно нужно сделать.

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Для инвесторов это важно

По словам Омельченко, украинским предприятиям зеленой энергетики в первую очередь нужно урегулировать проблемы критически низких расчетов.

"Для ЕС и Великобритании и других очень важным индикатором инвестиционной привлекательности Украины является отношение правительства к инвесторам, работающим в секторе ВИЭ. Но с этим имеем большие проблемы. Никакие крупные международные форумы не смогут помочь привлекать средства, если намерения не подтверждаются практикой", – объяснил эксперт.

Омельченко напомнил, что с марта зеленые электростанции солнца и ветра получают всего 15-16% оплаты за производимую электроэнергию.

"Этого недостаточно для покрытия операционных расходов компаний, не говоря уже о выплатах процентов и тела кредитов. Возможности и пути преодоления финансовых затруднений во ВИЭ я уже описывал. Если коротко – ресурсы для этого есть, их нужно сбалансированно распределять", – сказал Омельченко.

При этом он сообщил, что определенное улучшение даст министерский приказ №206, благодаря которому уровень оплаты увеличится максимум только до 35% по всем генерациям.

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"Это все равно слишком мала цифра для кредиторов и инвесторов, которые привлекали средства и финансировали проекты ВИЭ в Украине", – отметил эксперт.

Он добавил, что низкий уровень выплат не способствует тому, чтобы инвесторы видели способность отрасли выжить и нормально функционировать, и чтобы в послевоенном обновлении сыграть ключевую роль для энергобезопасности страны.

Украина в Лугано представила план послевоенного восстановления страны

Раньше мы рассказывали, что по плану послевоенного восстановления предусмотрены иностранные инвестиции в размере $750 млрд. Всего инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов. Кроме строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики планируется, что в Украине в будущем еще будут построены:

  • 3,5 ГВт гидроэлектростанций;
  • 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водорода;
  • будет возобновлена коммерческая торговля электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза – до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

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"Сегодня", кроме того, писали, что наша страна имеет огромный потенциал для производства биогаза. Читайте также, как Украине успешно развивать "зеленую" энергетику.

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