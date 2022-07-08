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Інвестицій у "зелену" енергетику може не бути: що стоїть на заваді

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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8 липня, 10:45
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Залучати іноземні інвестиції до галузі відновлюваної енергетики не вийде без вирішення певних проблем
Чому в України можуть бути проблеми із "зеленою" енергетикою
Чому в України можуть бути проблеми із "зеленою" енергетикою / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Україна не зможе виконати заявлені в Лугано цілі будівництва нових потужностей відновлюваної енергетики через неврегульовані фінансові проблеми.

Так вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він пояснив, що саме потрібно зробити.

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Для інвесторів це важливо

За словами Омельченка, українським підприємствам зеленої енергетики в першу чергу треба врегулювати проблеми критично низьких розрахунків.

"Для ЄС та Великої Британії та інших дуже важливим індикатором інвестиційної привабливості України є ставлення Уряду до інвесторів, що працюють у секторі ВДЕ. Натомість з цим маємо великі проблеми. Жодні великі міжнародні форуми не зможуть допомогти залучати кошти, якщо наміри не підтверджуються практикою", – пояснив експерт.

Омельченко нагадав, що з березня зелені електростанції сонця та вітру отримують всього 15-16% оплати за вироблену електроенергію.

"Цього недостатньо для покриття операційних витрат компаній, не кажучи вже про виплати відсотків та тіла кредитів. Можливості і шляхи подолання фінансової скрути у ВДЕ я вже описував. Якщо коротко – ресурси для цього є, їх потрібно збалансовано розподіляти", – сказав Омельченко.

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При цьому він повідомив, що певне покращення дасть міністерський наказ №206, завдяки якому рівень оплати збільшиться максимум тільки до 35% по всіх генераціях.

"Це все одно занадто мала цифра для кредиторів та інвесторів, які залучали кошти та фінансували проєкти ВДЕ в Україні", – зазначив експерт.

Він додав, що низький рівень виплат не сприяє тому, щоб інвестори бачили здатність галузі вижити та нормально функціонувати і щоб у післявоєнному відновленні зіграти ключову роль для енергобезпеки країни.

Україна в Лугано презентувала план післявоєнного відновлення країни

Раніше ми розповідали, що за планом післявоєнного відновлення передбачені іноземні інвестиції в розмірі $750 млрд. Усього інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені у 130 млрд доларів. Окрім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується, що в Україні в майбутньому ще будуть побудовані:

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  • 3,5 ГВт гідроелектростанцій;
  • 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водню;
  • буде відновлено комерційну торгівлю електроенергією з країнами ЄС з поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

Україна планує збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази – до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним з основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проєкти водневої енергетики.

"Сьогодні", крім того, писали, що наша країна має величезний потенціал для виробництва біогазу. Читайте також, як Україні успішно розвивати "зелену" енергетику.

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