"Азовсталь" держит оборону: как Мариуполь выиграл время для других городов

Украинские защитники мужественно сдерживают наступление войск РФ

Азовсталь превратилась в крепость во время войны / Фото: Сайт города Мариуполя , Коллаж: Сегодня, Полк АЗОВ telegram

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал крепостью, где украинские бойцы мужественно удерживают оборону от российских захватчиков.

Как заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью "Украинской правде", сильнейшие военные подразделения РФ пытались захватить "Азовсталь", но наткнулись на сопротивление.

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"Наш героический полк "Азов", Национальная гвардия, морские пехотинцы и пограничники – это настоящие герои. На территории "Азовстали" есть и парни, и девушки, и врачи, и мирное население. Они в очень сложных условиях находятся. Если Мариуполь в целом в сложном положении, там еще сложнее", – рассказал городской голова.

Мариуполь сейчас практически полностью захватили российские войска. "Азовсталь" держит оборону, так что против нее и бросили сильнейшие подразделения агрессора.

"Наши героические ребята очень профессионально совершали контрнаступления. Они жгли и жгут российскую технику, бьют вражескую силу", – подчеркнул Бойченко.

По его словам, украинские военные продолжают уничтожать множество техники России. Фактически, они сдержали наступление на Украину и сделали продвижение дальше невозможным.

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Мэр Мариуполя уверен, что город выиграл время для других украинских городов. Руководители воинских частей подчеркивают, что не были готовы к войне, но благодаря защитникам Мариуполя было время подготовиться.

"Каждый должен понимать, что защитники Мариуполя сделали основное – сдержали врага, дали возможность подготовиться более тщательно", – пояснил Бойченко.

Украинский промышленный город

Ранее украинский бизнесмен, владелец Азовстали Ринат Ахметов заявил, что горд тем фактом, что завод стал очагом сопротивления в Мариуполе. Он подчеркнул: ни при каких условиях его предприятия не будут работать под российской оккупацией.

По словам бизнесмена, город был, есть и будет украинским. Он уверен, что украинские военные отстоят Мариуполь, а мирных жителей удастся эвакуировать.

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Ринат Ахметов назвал происходящее в Мариуполе глубокой трагедией, за которую Россия должна понести ответственность. Российских военных нужно наказать за совершенную катастрофу и никогда об этом не забывать.

С начала полномасштабного вторжения России город очень пострадал, однако Ринат Ахметов пообещал отстроить металлургические заводы и помочь восстановить Мариуполь.

"Моя цель – вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь по-прежнему конкурировала на мировых рынках. Я уверен, что в послевоенном обновлении Украины SCM как крупнейший частный бизнес страны будет играть ключевую роль", – отметил бизнесмен.

Компания Метинвест имеет два крупных металлургических завода в Мариуполе – Ильича и "Азовсталь". Их перевели в режим горячей консервации, чтобы защитить оборудование и предотвратить несчастные случаи. В результате боевых действий они получили повреждения, но пока город в оккупации, оценить ущерб крайне сложно.

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