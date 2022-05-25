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Бизнес должен уйти из России: в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 мая, 19:45
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Украинские и европейские активисты показали участникам мирового форума, как работает экономика
Активисты напомнили миру, почему нельзя покупать энергоресурсы в РФ, Фото на фоне: Stop Bloody Energy
Активисты напомнили миру, почему нельзя покупать энергоресурсы в РФ, Фото на фоне: Stop Bloody Energy / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Десятки активистов из Украины и Европы присоединились к акции Stop Bloody Energy на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщили в компании ДТЭК, являющейся одним из инициаторов проекта Stop Bloody Energy, представителям мирового энергетического бизнеса напомнили, что работой в РФ и покупкой ее энергоресурсов они поддерживают войну в Украине.

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"Остановить войну, российскую агрессию можно только одним способом – лишить Кремль источников финансирования. Бизнес должен уйти из России. И прежде всего – из российского энергетического сектора", – заявили организаторы акции.

Кровавые деньги для войны

Главная цель инициативы Stop Bloody Energy – убедить международный бизнес и энергетические компании прекратить работу в России и остановить финансирование российского террора.

По оценкам активистов, с 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов Россия получила более 63 млрд евро. Каждый центр из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев.

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На эту сумму, например, можно приобрести почти 8400 крылатых ракет "Калибр". Предварительные подсчеты показывают, что в 2022 году РФ может заработать на экспорте нефти и газа 321 млрд долларов – это около 5 военных годовых бюджетов страны-агрессора.

Напомним, инициативу Stop Bloody Energy создали в марте усилиями компании ДТЭК Рината Ахметова и государственных НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго". В апреле-мае под давлением общественности десятки западных корпораций объявили о выходе с российского рынка.

Газовый шантаж в действии

В последнее время на Западе все чаще раздаются фразы об отказе от введения эмбарго на российские энергоносители. Все больше европейских компаний также соглашаются на газовый шантаж Кремля и открывают рублевые счета в Газпромбанке.

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Это ранее анонсированная платежная система, предполагающая создание двух счетов в российском банке. Технически – европейцы будут платить за газ из РФ в евро, а финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли.

Таким образом, Европа продолжит финансировать войну России против Украины, даже если компании и не поддерживают агрессию РФ. Готовность энергосектора платить за голубое горючее также укрепит рубль.

Компания Eni прямо сообщила, что открывает счет для конвертации в рубли. OMV косвенно намекнула, что открывает "конверсионный счет". Немецкая Uniper объяснила, что открыла счет в Газпромбанке, но продолжит платить в евро. А в России отчитались о половине из 54 иностранных клиентов "Газпрома", открывших рублевые счета.

Ранее "Сегодня" писали, что после вооруженного конфликта с Украиной Россия может оказаться под влиянием Китая. Узнайте также, кто помогает России продавать нефть во всем мире.

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