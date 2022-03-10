Google Play ограничил услуги для россиян

Теперь в Google Play россиянам доступны только бесплатные программы

/ Фото: Getty Images, Akket, Коллаж: Сегодня

Все больше и больше компаний уходят с рынка России или ограничивают свои услуги. После полномасштабного вторжения РФ в Украину экономика страны-агрессора идет ко дну.

Вслед за крупными технологическими компаниями Google сообщил, что ограничивает работу Google Play для российских пользователей.

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Что изменилось

Теперь для пользователей в России не будет работать платежная система Google Play. А это значит, что:

пользователи не могут покупать приложения и игры;

оплачивать подписки;

производить любые покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Для россиян будут доступны бесплатные приложения. Также у них останется доступ к приложениям, которые они уже приобрели.

Кто еще ввел ограничения для России

9 марта одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Lumen заявила о прекращении сотрудничества с РФ. Lumen не имеет больших мощностей в России, однако даже для незначительного количества корпоративных клиентов прекращает работу из-за рискованных действий российских властей.

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Также всемирно известная компания VMware приостановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг.

Ранее о прекращении работы с россиянами заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, WebMoney и многие другие.

Прекращают сотрудничество с Россией и производители других отраслей. "Сегодня" писали, что мировые лидеры на рынке производства и продажи табачных изделий массово останавливают свою деятельность в России.