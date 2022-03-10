Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Google Play ограничил услуги для россиян

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 10:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь в Google Play россиянам доступны только бесплатные программы
/ Фото: Getty Images, Akket, Коллаж: Сегодня

Все больше и больше компаний уходят с рынка России или ограничивают свои услуги. После полномасштабного вторжения РФ в Украину экономика страны-агрессора идет ко дну.

Вслед за крупными технологическими компаниями Google сообщил, что ограничивает работу Google Play для российских пользователей.

Реклама

Что изменилось

Теперь для пользователей в России не будет работать платежная система Google Play. А это значит, что:

  • пользователи не могут покупать приложения и игры;
  • оплачивать подписки;
  • производить любые покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Для россиян будут доступны бесплатные приложения. Также у них останется доступ к приложениям, которые они уже приобрели.

Кто еще ввел ограничения для России

9 марта одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Lumen заявила о прекращении сотрудничества с РФ. Lumen не имеет больших мощностей в России, однако даже для незначительного количества корпоративных клиентов прекращает работу из-за рискованных действий российских властей.

Реклама

Также всемирно известная компания VMware приостановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг.

Ранее о прекращении работы с россиянами заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, WebMoney и многие другие.

Прекращают сотрудничество с Россией и производители других отраслей. "Сегодня" писали, что мировые лидеры на рынке производства и продажи табачных изделий массово останавливают свою деятельность в России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять