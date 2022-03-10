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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Google Play обмежив послуги для росіян

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 10:06
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Тепер у Google Play росіянам доступні лише безкоштовні програми
/ Фото: Getty Images, Akket, Колаж: Сьогодні

Все більше і більше компаній виходять з ринку Росії чи обмежують там свої послуги. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка країни-агресора йде на дно.

Услід за великими технологічними компаніями Google повідомив, що обмежує роботу Google Play для російських користувачів.

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Що змінилося

Відтепер для користувачів у Росії не працюватиме платіжна система Google Play. А це означає, що:

  • користувачі не зможуть купувати застосунки та ігри;
  • оплачувати підписки;
  • купувати будь-які цифрові товари в застосунках за допомогою Google Play.

Для росіян будуть доступними безкоштовні програми. Також у них залишиться доступ до тих застосунків, які вони вже придбали.

Хто ще ввів обмеження для Росії

9 березня одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen заявила про припинення співпраці з РФ. Lumen не має великих потужностей у Росії, однак навіть для незначної кількості корпоративних клієнтів припиняє роботу через ризиковані дії російської влади.

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Також всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Йдеться не лише про інформаційну підтримку, а й зупинення продажу і професійних послуг.

Раніше про припинення роботи з росіянами заявили компанії Apple і Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Припиняють співпрацю з Росією й виробники в інших галузях. "Сьогодні" писали, що світові лідери на ринку виробництва й продажу тютюнових виробів масово зупиняють свою діяльність в Росії.

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