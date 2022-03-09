Тютюнова криза: з Росії виходять найбільші виробники цигарок

З Росії масово виходять світові бренди тютюнових виробів, тож населення країни-агресорки невдовзі не зможе навіть покурити

З Росії масово виходять світові бренди тютюнових виробів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові лідери на ринку виробництва й продажу тютюнових виробів масово зупиняють свою діяльність в Росії.

Зокрема, британська компанія Imperial Tobacco, яка входить у четвірку найпотужніших виробників цигарок у світі, заявила про припинення діяльності та продажу своєї продукції в Росії через війну з Україною. Особливих втрат бренд не матиме, оскільки на російського споживача припадає 2% від усіх доходів компанії.

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Відтак із виходом виробника з країни з прилавків магазинів зникнуть цигарки Davidoff, West, P&S та інші, якими володіє Imperial Brands.

Бізнес призупинив виробництво на заводі у Волгограді, однак працівникам продовжать виплачувати зарплату. Компанія наразі не працює і в Україні з міркувань безпеки 600 найманих працівників.

Економічна ізоляція Росії

Від початку повномасштабної війни Росії з Україною країну-агресорку покидає все більше міжнародних компаній, а разом з ними й інвестиції. Із російського ринку вийшли великі автоконцерни Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Toyota та багато інших.

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Для російських авіакомпаній закрили повітряний простір понад 30 країн Європи. Низку російських банків відключили від системи SWIFT, не працюють Mastercard, Visa, Webmoney. Про призупинку роботи або й повне припинення співпраці з окупантами заявили десятки світових брендів.

Економічна ізоляція спричинила обвал рубля. 9 березня за долар на Московській біржі просили 120 рублів, а за євро 127,4 рубля. На світових майданчиках російська валюта пробиває все більше дно.

Раніше ми розповідали про прогнози західних аналітиків щодо дуже швидкого дефолту в Росії.