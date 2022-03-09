Кінець зв'язку? Найбільша телекомунікаційна компанія США виходить з РФ

Компанія Lumen виходить з російського ринку, бо ситуація в РФ стає все більш небезпечною

Найбільша телекомунікаційна компанія США виходить з РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Світові компанії масово покидають ринки РФ через її вторгнення в Україну. Від цього в Росії гальмуються багато сфер, рівень безробіття стрімко росте, а курс рубля щодня б'є рекорди з обвалу.

Тим часом ще одна компанія – одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen – заявила про припинення співпраці з РФ.

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"Послуги, які ми надаємо, полегшують майже всі аспекти сучасного життя. Однак життя в Росії змінилося, і Lumen не може продовжувати працювати на цьому ринку. Бізнес-послуги, які ми надаємо, надзвичайно невеликі та дуже обмежені, як і наша фізична присутність. Проте ми вживаємо заходів, щоб негайно припинити бізнес в регіоні", – йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що покинуть РФ якомога швидше. Lumen не мають великих потужностей у Росії, однак навіть для незначної кількості корпоративних клієнтів припиняють роботу через ризиковані дії російської влади.

Lumen кажуть, що ситуація в РФ невизначена та стає все більш небезпечною.Тому це рішення прийняли для "безпеки їхніх мереж і мереж їхніх клієнтів, а також постійної цілісності глобального Інтернету".

Які наслідки для комунікацій в РФ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на рішення Lumen. Він зазначив, що її клієнтами були "Транстелеком" та "Ростелеком".

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Відомо, що "Транстелеком" володіє однією з найбільших мереж у світі волоконно-оптичних кабелів. Вона надає у користування магістральні цифрові канали зв'язку комерційним організаціям, державним установам, операторам електрозв'язку, стільниковим операторам та Інтернет-провайдерам.

"Ростелеком" також надає послуги телефонного зв'язку, доступу до Інтернету, телебачення. За даними компанії, її послугами користуються понад 100 млн росіян.

Зокрема, "Ростелеком" раніше співпрацював і з іншим магістральним провайдером США Cogent, який так само, як і Lumen, вирішив відключити її від своїх мереж.

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Власне Cogent на тлі війни в Україні перервала співпрацю з російськими "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" та VK.

Міністр Федоров заявив, що вже дуже скоро вихід таких великих компаній з Росії призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів.

Чи вплине це на Україну?

В Україні Lumen не мають співробітників та дають обмежені послуги кільком клієнтам. Попри це компанія не покидатиме нашого ринку. Також там пообіцяли збільшити суми пожертвувань співробітників Lumen для громадян України.

Масштабний вихід бізнесу з РФ

Раніше про припинення роботи з росіянами заявили компанії Apple і Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, Webmoney та чимало інших.

Зокрема всесвітньо відома компанія VMware зупинила всі бізнес-операції в Росії та Білорусі. Представники компанії повідомили, що прагнуть підтримати учасників команди з України, їхніх родичів, а також українських споживачів та партнерів. Йдеться не лише про інформаційну підтримку, а й призупинення продажів і професійних послуг.

Раніше також одна з найбільших світових аерокосмічних корпорацій Boeing припинила закупівлю російського титану.