Агресор знову обікрав Україну: який "подарунок" окупанти повезли з портів на День РФ (відео)

Росіяни знову вивозять метал з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще на початку червня в акваторію Маріупольського порту зайшло друге російське судно, яке вивезло український метал до країни-агресора. 12 червня, у День Росії, окупанти знову вивезли вкрадений метал.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Українську продукцію вивозять вже втретє

Андрющенко зазначив, що росіяни втретє вивезли суднами під прапором РФ з українського порту металопрокат. Це сталося саме в день, коли агресор святкує державне свято Росії.

"Росія в порту святкує по-справжньому. Черговим відправленням краденого металопрокату з порту. Втретє. Такий він, день Росії. День вбивці та мародера", – написав радник.

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Росіяни визнали, що грабують Україну

Як писали "Сьогодні", на російському пропагандистському Першому каналі вийшов сюжет, у якому детально розповідається, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Там додали, що після того, як з України вивезуть весь метал, красти почнуть новий урожай зерна, який виростили українські фермери.

Раніше повідомляли, що до повномасштабної війни в портах було близько 200 тис. тонн сталі та чавуну. Їхня вартість становила 170 млн дол.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено внаслідок бойових дій.

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"Крадену сталь ніхто не купить"

Генеральний директор підприємства "Каметсталь" Дмитро Липпа заявив, що РФ розплатиться за вкрадене, однак удар по агресору через награбоване буде ще раніше, оскільки навряд чи всю цю продукцію вдасться реалізувати.

"Сталь використовується у будівництві та машинобудуванні. Нормальні, цивілізовані клієнти не ризикнуть купувати сумнівну сталь, яка невідомим чином з'явилася на ринку. Тому 100% ця сталь не потрапить до нормальних країн – можливо, вона буде використана в Росії", – зазначив Липпа.

Він підтвердив, до метал дійсно вивозять в Росію. Про це також заявляв і ватажок самопроголошеної терористичної "ДНР" Денис Пушилін.

"Сьогодні" також розповідали, як Україна має боротися з крадіжкою металу та зерна і як війна в Україні впливає на ресурси в США.