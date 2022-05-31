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Окупанти у Маріуполі почали красти метал "Азовсталі": куди вивозять награбоване

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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31 травня, 14:15
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Російські загарбники із Маріуполя почали вивозити українську металопродукцію
Російські окупанти розкрадають Маріуполь
Російські окупанти розкрадають Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське суховантажне судно вийшло сьогодні з порту окупованого Маріуполя з вантажем викраденого в українських власників металопрокату.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

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"Це перше судно, яке з вантажем вирушило в рейс із цієї морської гавані після звільнення міста. Завантаження почалося кілька днів тому. Плавкраном вантажилася продукція металопрокату" , – йдеться у інформації.

Інформацію про крадіжку української продукції підтвердив ватажок самопроголошеної ДНР Денис Пушилін.

"Сьогодні 2500 тонн гарячекатаного листа вийшли з Маріупольського порту, судно вирушило до Ростова", – сказав він.

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Раніше директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на 170 млн. доларів, що знаходиться в порту Маріуполя. За його словами, на території підприємства на початок бойових дій залишалося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну вартістю на понад 170 мільйонів дол.

Його переважна кількість належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця продукція готувалася до експорту до Італії та інших країн.

Окрім того, бізнесмен Рінат Ахметов повідомляв, що готує судовий позов до РФ, оцінивши збитки ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" мінімум у $17-20 млрд.

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Раніше Рінат Ахметов заявив, що вірить в Україну та перемогу у війні, яку Росія розв'язала проти нашої країни 24 лютого.

Дізнайтесь також, як український бізнес працює та підтримує країну під час війни.

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