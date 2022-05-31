Оккупанты в Мариуполе начали воровать металл "Азовстали": куда вывозят награбленное

Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката.
Об этом пишут сепаратистские СМИ.
"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после освобождения города. Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката", – говорится в информации.
Информацию о краже украинской продукции подтвердил главарь самопровозлашенной "ДНР" Денис Пушилин.
"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – сказал он.
Ранее директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на 170 млн долларов, находящийся в порту Мариуполя. По его словам, на территории предприятия на начало боевых действий оставалось около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долл.
Его подавляющее количество принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта продукция готовилась к экспорту в Италию и другие страны.
Кроме того, бизнесмен Рінат Ахметов сообщал, что готовит судебный иск к РФ, оценив убытки ММК им. Ильича и "Азовсталь" минимум в $17-20 млрд.
Ранее Ринат Ахметов заявил, что верит в Украину и победу в войне, которую Россия развязала против нашей страны 24 февраля.
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