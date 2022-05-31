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Оккупанты в Мариуполе начали воровать металл "Азовстали": куда вывозят награбленное

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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31 мая, 14:15
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Российские захватчики из Мариуполя начали вывозить украинскую металлопродукцию
Российские оккупанты разворовывают Мариуполь
Российские оккупанты разворовывают Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

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"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после освобождения города. Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката", – говорится в информации.

Информацию о краже украинской продукции подтвердил главарь самопровозлашенной "ДНР" Денис Пушилин.

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – сказал он.

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Ранее директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на 170 млн долларов, находящийся в порту Мариуполя. По его словам, на территории предприятия на начало боевых действий оставалось около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долл.

Его подавляющее количество принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта продукция готовилась к экспорту в Италию и другие страны.

Кроме того, бизнесмен Рінат Ахметов сообщал, что готовит судебный иск к РФ, оценив убытки ММК им. Ильича и "Азовсталь" минимум в $17-20 млрд.

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Ранее Ринат Ахметов заявил, что верит в Украину и победу в войне, которую Россия развязала против нашей страны 24 февраля.

Узнайте также, как украинский бизнес работает и поддерживает страну во время войны

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