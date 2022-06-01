"Крадену сталь ніхто не купить": як Росія розплатиться за грабіж

Розповідаємо, що буде зі сталлю, яку росіяни вкрали з Азовсталі у Маріуполі, та яку відповідальність за це понесе країна-агресорка

Що буде з краденою росіянами сталлю / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Продукцію з маріупольських підприємств Азовсталь та ММК ім. Ілліча, зокрема і сталь, яку росіяни вкрали у компанії Метінвест, у цивілізованому світі купувати ніхто не буде.

Про це заявив генеральний директор підприємства Каметсталь Дмитро Липпа.

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Клієнти у світі не захочуть купувати сталь сумнівного походження

Липпа підтвердив інформацію про те, що окупанти везуть вкрадену продукцію в напрямку РФ.

"На жаль, дійсно, окупанти відвантажують сталь з Азовсталі та ММК ім. Ілліча на територію Російської Федерації. Ми теж отримуємо з Маріуполя таку інформацію. Ми з колегами кажемо, що краще б ця сталь була поганої якості, щоб вони не могли нею скористатися", – зауважив директор.

Він додав, що компанія Метінвест Ахметова та Новинського готується до юридичних позовів не тільки щодо вкраденої продукції, але й щодо активів, які було втрачено у результаті бойових дій.

А от, за словами Липпи, вкрадену продукцію Росії навряд чи вдасться реалізувати. Цивілізований світ такого купувати не буде.

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"Сталь використовується у будівництві та машинобудуванні. Нормальні, цивілізовані клієнти не ризикнуть купувати сумнівну сталь, яка невідомим чином з'явилася на ринку. Тому 100% ця сталь не потрапить до нормальних країн – можливо, вона буде використана в Росії", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, російські мародери у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі вкраденою на підприємствах металопродукцією. За інформацією директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігоря Барського, станом на 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол.

Куди везуть награбоване

Раніше "Сьогодні" писали, що ватажок самопроголошеної терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив про крадіжку української продукції. Так, 31 травня перше судно з вантажем вирушило в рейс з морської гавані. Завантаження почалося за кілька днів до того.

Ватажок Пушилін зазначив, що з Маріупольського порту вийшли 2500 тонн гарячекатаного листа, судно вирушило до російського Ростова.

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Ми також писали, що Ахметов пообіцяв подати до суду на Росію за знищення Маріуполя, а також назвав геноцидом дії Росії в Україні.