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"Краденую сталь никто не купит": как Россия расплатится за грабеж

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 июня, 15:42
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Рассказываем, что будет со сталью, которую россияне украли с Азовстали в Мариуполе, и какую ответственность за это понесет страна-агрессор
Что будет с краденой россиянами сталью
Что будет с краденой россиянами сталью / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Продукцию с мариупольских предприятий Азовсталь и ММК им. Ильича, в том числе и сталь, которую россияне украли у компании Метинвест, в цивилизованном мире покупать никто не будет.

Об этом заявил генеральный директор предприятия Каметсталь Дмитрий Липпа.

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Клиенты в мире не захотят покупать сталь сомнительного происхождения

Липпа подтвердил информацию о том, что оккупанты везут украденную продукцию в направлении РФ.

"К сожалению, действительно, оккупанты отгружают сталь из Азовстали и ММК им. Ильича на территорию Российской Федерации. Мы тоже получаем из Мариуполя такую информацию. Мы с коллегами говорим, что лучше бы эта сталь была плохого качества, чтобы они не могли ею воспользоваться", – заметил директор.

Он добавил, что компания Метинвест Ахметова и Новинского готовится к юридическим искам не только в отношении украденной продукции, но и в отношении активов, которые были утрачены в результате боевых действий.

А вот, по словам Липпы, украденную продукцию России вряд ли удастся реализовать. Цивилизованный мир такого покупать не будет.

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"Сталь используется в строительстве и машиностроении. Нормальные, цивилизованные клиенты не рискнут покупать сомнительную сталь, которая неизвестным образом появилась на рынке. Поэтому 100% эта сталь не попадет в нормальные страны – возможно, она будет использована в России", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, российские мародеры в Мариуполе частично разблокировали порт и начали загружать корабли украденной на предприятиях металлопродукцией. По информации директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игоря Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол.

Куда везут награбленное

Ранее "Сегодня" писали, что главарь самопровозглашенной террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил о краже украинской продукции. Так, 31 мая первое судно с грузом отправилось в рейс из морской гавани. Загрузка началась за несколько дней до того.

Главарь Пушилин отметил, что из Мариупольского порта вышли 2500 тонн горячекатаного листа, судно отправилось в российский Ростов.

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Мы также писали, что Ахметов пообещал подать в суд на Россию за уничтожение Мариуполя, а также назвал геноцидом действия России в Украине.

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