На випадок надзвичайної ситуації: до яких змін із газом готується ЄС

ЄС готується до повного відключення від газу РФ / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

У Європейському Союзі готують план на випадок, якщо Російська Федерація повністю відключить країни ЄС від свого газу у цьому році.

Про таку підготовку повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає Економічна правда.

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Що передбачає план

Сімсон наголосила, що зараз Євросоюз намагається прокачати якомога більше газу, щоб замінити дві третини поставок з Росії цього року. Однак цього, за її словами, може не вистачити, якщо РФ зупинить поставки повністю.

"Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій", – заявила вона.

Раніше вже за відмову сплачувати поставки газу у рублях російський "Газпром" відключив від поставок Польщу, Болгарію та Фінляндію.

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"Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною. Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів", – зазначила Сімсон.

Тому щоб уся Європа була готова до імовірного відключення, план передбачає обмеження поставок газу для промисловості, і при цьому оминає домогосподарства.

Саме промисловість споживає 27% усього газу в союзі. Великими споживачами, зокрема, є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло.

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У Єврокомісії наголошують, що при такому обмеженні подбають про ланцюги постачання продуктів харчування, безпеки та продуктів для здоров'я.

Європейці можуть піддатися газовому шантажу РФ

Раніше "Сьогодні" писали, що деякі компанії з Європи готові купувати російський газ за новою складною платіжною системою.

Йдеться про раніше анонсовану платіжну систему зі створенням двох рахунків у Газпромбанку. Технічно – європейці платитимуть за газ із РФ у євро, а фінансова установа конвертуватиме валюту в рублі.

Це також означає, що Європа продовжить фінансувати війну Росії проти України та постачання зброї окупантам, навіть якщо компанії й не підтримують агресію РФ. Готовність енергосектору платити за блакитне паливо також зміцнить рубль.

Ми також розповідали, про те, як Україна може домогтися ембарго на нафту РФ. Читайте і про те, чим погрожує кремлівський монополіст "Газпром" одній з європейських країн.