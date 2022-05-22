Ні газу, ні нафти, ні електроенергії: Литва стала незалежною від російських енергоресурсів

Російські енергоресурси більше не потрібні Литві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Литва з 22 травня зупинила імпорт електрики з Росії, оскільки єдиний оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російським енергоресурсом від єдиного імпортера в Балтійських країнах – "Інтер РАО".
Про це повідомляє місцеве видання LRT .
Литва забезпечуватиме споживачів електроенергією за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.
За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт із цих країн у 2021 році становив загалом 83% всього імпорту електроенергії. У той же час, закупівлі російської електроенергії в останні роки постійно знижувалися.
Литва перша серед країн ЄС відмовилася від російського газу
Після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти та природного газу. А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".
"Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", – зазначила вона.
Крім того, відмовитися від постачання газу із країни-агресора вирішила Польща. Рішення має набути чинності з 2023 року після завершення чинного контракту.
Австралія вирішила більше не купувати російський газ, відмовитися від нафти та запровадити обмеження на інші товари з РФ.
Також Німеччина та Норвегія заявляли про переговори щодо будівництва водневого трубопроводу задля зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.
Раніше ми розповідали про запуск газопроводу GIPL між Польщею та Литвою, і писали, чи зможе РФ повністю припинити транзит газу через Україну.