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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Бойкот агресорові: ще одна країна заявила про відмову від російського газу

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17 березня, 14:35
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Розповідаємо, чим і як країна збирається замінити російські газ та нафту
Країна також хоче відмовитись від нафти агресора
Країна також хоче відмовитись від нафти агресора / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща не купуватиме російський газ по Ямальському газопроводу після завершення чинного контракту, який спливає у грудні 2022 року.

Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський в ефірі RMF FM.

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За словами Наїмського, газ із РФ займає більшу частину в імпорті Польщі, але державна компанія може його замінити завдяки портфелю контрактів, що замінюють постачання із країни-агресора.

"Протягом багатьох років ми платили за російський газ від монополістичного постачальника, який міг диктувати ціну вищу, ніж можна було отримати у Західній Європі. Ціни будуть європейськими", – сказав Наїмський і зазначив, що теперышні високі ціни на газ у Європі мають згодом стабілізуватися, оскільки всі намагаються перейти на інші види постачання.

Він також зазначив, що у жовтні в експлуатацію буде введено газопровід Baltic Pipe та нагадав, що Польща має розширений LNG-термінал і готує газове сполучення з Литвою та Словаччиною.

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"У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін", – вважає уповноважений.

А що буде із нафтою?

Уповноважений у справах стратегічної енергетичної інфраструктури заявив, що польський уряд виступає за негайне ембарго на постачання нафти з РФ.

Він наголосив, що їхні нафтопереробні заводи можуть переходити і на інші постачання чорного золота.

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Це вже перевіряли у 2019 році, коли російську нафту було забруднено, а її потік довелося зупинити.

Втеча від російського газу

Німеччина та Норвегія ведуть переговори про будівництво водневого трубопроводу для зниження залежності Європи від російських енергоносіїв.

Головною метою проєкту є транспортування зеленого водню з Норвегії до Німеччини і сторони планують провести техніко-економічне обґрунтування проєкту вже найближчим часом.

"Сьогодні" також писали, скільки газу прокачує " Газпром " через Європу і розповідали, що відбувається з цінами на блакитне паливо.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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