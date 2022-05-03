Польща намагається "дерусифікувати" ЄС – що можуть зробити з енергоресурсами Кремля

Польща пропонує запровадити спеціальний податок на енергоресурси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На саміті у Брюсселі Польща представить спеціальний проєкт запровадження податку на енергоресурси з Росії, що дозволить, на думку польської влади, прискорити "процес дерусифікації".

Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Моськва, повідомляє Польське радіо.

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Зазначається, що на майбутній зустрічі міністрів енергетики країн ЄС обговорюватиметься процес відмови від енергоресурсів агресора.

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежить від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи дерусифікації", – пояснила міністр.

Як буде створено податок?

За словами Анни Моськви, новий податок створять за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю ETS, яку вигадали для прискорення декарбонізації європейської економіки.

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Паралельно на зустрічі обговорюватиметься новий пакет санкцій, що включає обмеження щодо закупівлі російської нафти.

Усе ускладнюють кілька країн, які категорично відмовляються вводити санкції проти кремлівських енергоресурсів через велику залежність від них.

Наприклад, Угорщина упирається від початку війни і навіть відмовилася постачати будь-яку зброю в Україну.

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РФ може відключити газ Європі

До припинення постачання природного газу з Росії вже готується Фінляндія. За попередньою інформацією, це може статися наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну для відповіді на їхню вимогу оплачувати паливо у рублях.

Ця дата – 21 травня, і під загрозу відключення можуть потрапити й інші європейські країни, які не пішли на поводу у Путіна.

"Сьогодні" також писали, що у "Газпрому" з'явився конкурент, і розповідали, чи можуть інші кремлівські газопроводи бути небезпечними для України.