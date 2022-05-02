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У ЄС запровадять майже повне ембарго на російську нафту: для кого зроблять виняток

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 травня, 18:57
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Угорщина та Словаччина зможуть купувати російські енергоресурси навіть після ембарго з боку ЄС
У ЄС вводять ембарго на нафту
У ЄС вводять ембарго на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз готується запроваджувати ембарго на імпорт нафтопродуктів з Росії, але зробить виняток для двох країн, які погрожують заблокувати рішення ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Йдеться про Угорщину та Словаччину, які вважаються найзалежнішими від російських енергоресурсів серед усіх європейських країн.

За інформацією журналістів, роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ за вторгнення в Україну буде завершено у вівторок, 3 травня.

Подробиці про санкції, що вводяться, стануть відомі наступного дня, 4 травня. Очікується, що черговий санкційний пакет міститиме заборону на купівлю російської нафти, експорт якої є основним джерелом доходів Кремля.

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Угорщина була різко проти введення ембарго на російські енергоресурси, тому ЄС, щоб зберегти єдність 27 країн, може запропонувати Словаччині та Угорщині "виняток чи тривалий перехідний період".

Загалом, нафтове ембарго, найімовірніше, буде введене поетапно і, очевидно, набуде чинності лише на початку 2023 року.

Зазначимо, що Європейський Союз залежить від Росії, імпортуючи в неї 26% нафти, але залежність у країн різна. Словаччина, наприклад, отримує від РФ 96% нафти та нафтопродуктів, а Угорщина – 58%.

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Німеччина на боці України

Раніше в Німеччині переживали, що ембарго на російські енергоресурси РФ за її війну проти України може завдати більшої шкоди країнам ЄС, а не агресору.

Але тепер віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії.

"Ми більше не стикнемося з національною катастрофою. Ми досягли великого прогресу щодо нафти і могли б приєднатися до ембарго, якби це сталося. Німеччина не перешкоджатиме цьому", – заявив Габек.

"Сьогодні" також писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян та як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
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