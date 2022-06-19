Злазять з гачка Кремля: що придумали в Німеччині для заощадження газу

Німеччина збирається суттєво економити ресурси / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина почала зменшувати використання газу в промисловості та пришвидшеними темпами заповнює сховища.

Як повідомив сайт DW, посилаючись на dpa, додаткові заходи заощадження ресурсу мають допомогти уникнути проблем в новому опалювальному сезоні після скорочення постачання газу з РФ.

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За словами міністра ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберта Габека, на оптимізацію використання енергоносіїв витратять мільярди євро. Це кредитні гроші, які уряд виділить через державний банк KfW для заповнення сховищ газом.

Окрім уже згаданих заходів, планують залучити до роботи більшу кількість вугільних електростанцій. Якщо не забезпечити достатні об’єми газу в сховищах, взимку його може не вистачити.

Німців також заохочуватимуть зменшувати використання газу. Кому це вдасться, той отримає компенсацію від уряду. За результатами опитування Інституту Forsa, більшість (72%) німців уже зараз почали заощаджувати газ, електрику й автомобільне пальне. Ще 11% опитаних збираються зробити це найближчим часом.

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Франція скорочує обсяги газу з РФ

Нещодавно оператор французької газотранспортної мережі GRTgaz заявив, що країна більше не отримуватиме російський газ трубопроводом. Пояснили це "припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною".

Із Росії в країну надходило приблизно 17% від усього об’єму газу. Його постачали газопроводом або зрідженим на танкерах-газовозах, найбільша кількість надходила саме трубопроводом, через єдину точку з’єднання з Німеччиною.

Ціни на біржі підскочили

Днями вартість ф’ючерсних контрактів на природний газ на європейській біржі ICE різко піднялася. Так ринок відреагував на інформацію про скорочення газовим монополістом з РФ – "Газпромом" – прокачування блакитного палива через "Північний потік".

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Котирування газових ф'ючерсів у хабі TTF у Нідерландах підскочили до більш ніж 1500 доларів за тисячу кубометрів у четвер, 16 червня. Загалом упродовж дня ціни стрибнули на 15% з ранкових 1400 дол. за тисячу кубометрів. А якщо брати тижневий період, то газ подорожчав більш ніж на 60%.

"Сьогодні" писали, що Росія погрожує відключенням газу Європі після скорочення об’ємів транзиту "Північним потоком" нібито через технічні проблеми, та розповідали, у який спосіб директор Оператора ГТС України Сергій Макогон пропонує країні відмовитися від імпорту газу.