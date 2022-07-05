Україна втрачає свій експортний потенціал через війну: що допоможе його відновити

Розповідаємо, що потрібно Україні, аби повернути свій експортний потенціал на довоєнний рівень

Що буде з українським експортом в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для того, щоб відновити на 80% експортний потенціал України в умовах заблокованих морських портів, необхідно реалізувати комплексну програму інтеграції наших транспортних шляхів у Євросоюз.

Про це розповів радник прем’єр-міністра Кирило Криволап.

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"Ми говоримо про повноцінне членство України у ЄС, у тому числі логістичне. А це означає, що їх вузькоколійна залізна дорога має заходити в українські логістичні хаби і навпаки. Ми також говоримо про створення перевалочних пунктів. Тож уряд має реалізувати дуже комплексну програму з розширення шляхів на Захід", – переконаний Криволап.

Він підкреслив: залучення інвестицій для розбудови України тісно пов’язане з логістикою, тому уряд має подбати про те, щоб наші товари діставалися до європейських клієнтів за лічені дні.

"Є також певні фінансові інструменти, які можна використати – наприклад страхування вантажів тих перевізників, які хочуть, але бояться працювати з Україною. Таке поєднання інвестицій у інфраструктуру та фінансових механізмів дасть змогу компенсувати під 80% експорту, який Україна мала раніше", – резюмував Криволап.

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Як відомо, за підсумками першого півріччя експорт з України впав на 55,6%. Виторг від експорту товарів з України впав на 23,7% порівняно з січнем-червнем 2021 року – до 22,8 млрд дол. У другому кварталі показник упав на 37,4% порівняно з першим кварталом та на 45,8% порівняно з другим кварталом 2021 року – до 8,78 млрд дол.

Раніше група "Метінвест" оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження.

Наразі на кордоні перевалюється до 2 тисяч вагонів на добу, тоді як ця цифра має бути вдвічі вищою. Через це на кордонах скупчилися величезні пробки з потягів, а вантажі йдуть до замовників декілька місяців. Також скорочення обсягів роботи фіксується на підприємствах "Арселор Мітал Кривий Ріг" та "Феррекспо".

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Раніше ми писали, що українські гірничо-металургійні компанії за підсумками червня 2022 року скоротили експорт залізної руди на 23% порівняно з попереднім місяцем. Також ми розповідали, як повернути роботу ГЗК в Україні.