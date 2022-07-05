Украина теряет свой экспортный потенциал из-за войны: что поможет его восстановить

Рассказываем, что нужно Украине, чтобы вернуть свой экспортный потенциал на довоенный уровень

Что будет с украинским экспортом в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для того чтобы восстановить на 80% экспортный потенциал Украины в условиях заблокированных морских портов, необходимо реализовать комплексную программу интеграции наших транспортных путей в Евросоюз.

Об этом рассказал советник премьер-министра Кирилл Криволап.

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"Мы говорим о полноценном членстве Украины в ЕС, в том числе логистическом. А это значит, что их узкоколейная железная дорога должна заходить в украинские логистические хабы и наоборот. Мы также говорим о создании перевалочных пунктов. Поэтому правительство должно реализовать очень комплексную программу по расширение путей на Запад", – убежден Криволап.

Он подчеркнул: привлечение инвестиций для развития Украины тесно связано с логистикой, поэтому правительство должно позаботиться о том, чтобы наши товары добирались до европейских клиентов в считанные дни.

"Есть также определенные финансовые инструменты, которые можно использовать – например, страхование грузов тех перевозчиков, которые хотят, но боятся работать с Украиной. Такое сочетание инвестиций в инфраструктуру и финансовых механизмов позволит компенсировать под 80% экспорта, который Украина имела раньше", – резюмировал Криволап.

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Как известно, по итогам первого полугодия экспорт из Украины снизился на 55,6%. Выручка от экспорта товаров из Украины упала на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года – до 22,8 млрд долл. Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом В 2021 году – до 8,78 млрд долл.

Ранее группа "Метинвест" объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанной с логистическими трудностями: узкие пограничные переходы на железной дороге не способны обеспечить достаточный объем нагрузки.

Сейчас на границе переваливается до 2 тысяч вагонов в сутки, в то время как эта цифра должна быть вдвое выше. Из-за этого на границах скопились огромные пробки из поездов, а грузы идут к заказчикам несколько месяцев. Также сокращение объемов работы фиксируется на предприятиях "Арселор Митал Кривой Рог" и "Феррэкспо".

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Ранее мы писали, что украинские горно-металлургические компании по итогам июня 2022 года сократили экспорт железной руды на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Также мы рассказывали, как вернуть работу ГОК в Украине.