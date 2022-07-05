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Новый закон о строительстве ЖК изменит и цены, и условия: чего ждать украинцам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 17:02
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Эксперт рассказал, как на застройщиков повлияет новый закон о требованиях к строительству жилых комплексов с укрытиями и защитой от различных опасностей
Что изменится в новостройках в скором времени
Что изменится в новостройках в скором времени / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Закон №7398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий" требует от застройщиков создавать такие условия, чтобы жители ЖК имели защиту от взрывов, взрывных волн, поражения химическими, бактериологическими или радиоактивными веществами. Поэтому перед девелоперами встают новые проблемы.

Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, объяснил "Сегодня", как после принятия закона могут начать строить жилье, и как это повлияет на его стоимость.

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Есть несколько путей, как застройщикам выполнить условия

Эксперт пояснил, что после вступления в силу этого закона девелоперы начнут создавать помещения двойного назначения, которые имели бы лучшую вентиляцию и укрепление, много выходов, инженерные коммуникации, санузлы, места для приготовления пищи и т.д. Например – подземный паркинг с функционалом бомбоубежища.

Кроме того, при необходимости в планы домов будут включать дополнительные безопасные помещения непосредственно в квартирах или на этажах.

В частности, на примере новостройки на 100 квартир Семенцов объяснил, как изменится работа застройщиков. Если строить "паркинги-бомбоубежища", то нужно учитывать, чтобы все жильцы ЖК имели достаточное количество квадратных метров для комфортного пребывания там (3-5 м кв.)

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"В доме на 100 квартир с прогнозируемым средним количеством в 200-250 жителей, в паркинге-бомбоубежище около 1000 м кв. площади вместе с дополнительными помещениями (санузлами, месяцами для приготовления пищи или оказания медицинской помощи и т.п.) будет отведено для более или менее комфортного пребывания в нем граждан. Конечно, эти цифры достаточно условны, но на данный момент в подобных домах площадь запланированного паркинга обычно составляет 700-1000 м кв.", – пояснил Семенцов.

В то же время, до полномасштабной войны с РФ в половине ЖК в Украине вообще не были предусмотрены подземные паркинги. При этом более 40% ЖК существующие паркинги меньше, чем приведено в расчетах. Но эксперт говорит, что подземный паркинг – это дорого, и его себестоимость достигает 20-25% от общих затрат на строительство всего жилого комплекса.

"В теории принятого законопроекта, себестоимость возведения дома с надлежащим паркингом-бомбоубежищем, способным вместить всех его жителей, может вырасти по меньшей мере на 10-15% в зависимости от его класса, количества квартир и месторасположения", – отметил Семенцов.

Может быть альтернативный вариант

Вместо таких паркингов, по мнению Семенцова, могут строить "кладовые-укрытия" или "панические комнаты", как это делают за границей. Однако здесь возникает вопрос важности таких комнат в мирное время и их целесообразности.

"Обычно они рассчитаны, опираясь на опыт Израиля, – на менее мощные ракетные удары, чем произошедшие в Украине. Поэтому скорее всего украинскими застройщиками будет использоваться практика устройства помещений двойного назначения в виде паркингов-бомбоубежищ", – подчеркнул Семенцов.

Он добавил, что когда закон вступит в силу, он будет влиять на проекты, которые будут разрабатываться уже после этого. Уже готовые проекты останутся без учета норм нового документа.

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Цены на недвижимость станут расти?

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита пояснил, что стоимость квартир на послевоенном рынке будет расти, но темпы повышения цен будут зависеть от возврата инвесторов. Читайте в нашем материале, о каких именно цифрах говорится.

"Сегодня" рассказывали и о том, что спрос на недвижимость в Украине изменился. В таких городах, как Сумы или Чернигов, спрос формируют жители сел, находящихся под обстрелами у границы. В Киеве ситуация совсем другая, по мнению Питы, в столицу едут люди с деньгами часто это переселенцы с оккупированных территорий.

Читайте также, как и почему в Украине подорожали некоторые услуги в строительстве.

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