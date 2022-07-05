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Новий закон про будівництво ЖК змінить і ціни, і умови: чого чекати українцям

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 17:02
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Експерт розповів, як на забудовників вплине новий закон про вимоги до будівництва житлових комплексів з укриттями та захистом від різних небезпек
Що зміниться в новобудовах незабаром
Що зміниться в новобудовах незабаром / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Закон №7398 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій" вимагає від забудовників створювати такі умови, щоб мешканці ЖК мали захист від вибухів, вибухових хвиль, ураження хімічними, бактеріологічними чи радіоактивними речовинами. Через це перед девелоперами постають нові проблеми.

Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development, пояснив "Сьогодні", як після прийняття закону можуть почати будувати житло, і як це вплине на його вартість.

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Є кілька шляхів, як забудовникам виконати умови

Експерт пояснив, що після набуття чинності цього закону девелопери почнуть створювати приміщення подвійного призначення, які мали б кращу вентиляцію та укріплення, багато виходів, інженерні комунікації, санвузли, місця для приготування їжі тощо. Наприклад – підземний паркінг з функціоналом бомбосховища.

Крім того, за потреби в плани будинків включатимуть і додаткові безпечні приміщення безпосередньо у квартирах чи на поверхах.

Зокрема, на прикладі новобудови на 100 квартир Семенцов пояснив, як зміниться робота забудовників. Якщо будувати "паркінги-бомбосховища", то потрібно враховувати, щоб усі мешканці ЖК мали достатню кількість квадратних метрів для комфортного перебування там (3-5 м кв.)

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"У будинку на 100 квартир із прогнозованою середньою кількістю у 200-250 мешканців, у паркінгу-бомбосховищі близько 1000 м кв. площі разом з додатковими приміщеннями (санвузлами, місяцями для приготування їжі чи надання домедичної допомоги тощо) буде відведене для більш-менш комфортного перебування у ньому громадян. Звісно, що ці цифри досить умовні, але на даний момент в схожих будинках площа запланованого паркінгу зазвичай складає 700-1000 м кв.", – пояснив Семенцов.

Водночас до повномасштабної війни з РФ у половині ЖК в Україні взагалі не були передбачені підземні паркінги. При цьому в понад 40% ЖК існуючі паркінги менші, ніж наведено в розрахунках. Але експерт каже, що підземний паркінг – це дорого, і його собівартість сягає 20-25% від загальних витрат на зведення всього житлового комплексу.

"У теорії прийнятого законопроєкта, собівартість зведення будинку з належним паркінгом-бомбосховищем, що здатне вмістити всіх його мешканців, може зрости щонайменше на 10-15% залежно від його класу, кількості квартир та місця розташування", – зауважив Семенцов.

Може бути альтернативний варіант

Замість таких паркінгів, на думку Семенцова, можуть будувати "комори-укриття" або "панічні кімнати", як це роблять за кордоном. Однак тут постає питання важливості таких кімнат у мирний час та їхньої доцільності.

"Зазвичай вони розраховані, спираючись на досвід Ізраїлю, – на менш потужні ракетні удари, ніж ті, які сталися в Україні. Тому скоріше за все українськими забудовниками використовуватиметься практика влаштування приміщень подвійного призначення у вигляді паркінгів-бомбосховищ", – наголосив Семенцов.

Він додав, що коли закон набуде чинності, то він впливатиме на проєкти, що будуть розроблятися вже після цього. Вже готові проєкти залишаться без урахування норм нового документу.

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Ціни на нерухомість почнуть зростати?

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта пояснив, що вартість квартир на повоєнному ринку буде зростати, але темпи підвищення цін залежатимуть від повернення інвесторів. Читайте у нашому матеріалі, про які саме цифри йдеться.

"Сьогодні" розповідали і про те, що попит на нерухомість в Україні змінився. У таких містах як Суми чи Чернігів попит формують жителі сіл, які перебувають під обстрілами біля кордону. У Києві ситуація зовсім інша, на думку Піти, до столиці їдуть люди з грошима і часто це переселенці з окупованих територій.

Читайте також, як і чому в Україні подорожчали деякі послуги в будівництві.

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