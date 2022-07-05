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В Украине подорожали некоторые услуги в строительстве – кто будет платить больше

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 11:23
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Рассказываем, что изменилось с 1 июля в строительстве из-за обновления суммы прожиточного минимума
Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию стал дороже
Сертификат о принятии объекта в эксплуатацию стал дороже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине ввели многие изменения с 1 июля. Они затронули и уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим изменилась и сумма платы за сертификат о принятии объекта в эксплуатацию.

Подробно о новых ценах рассказали в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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Зачем нужен сертификат и сколько он теперь стоит

Сертификат о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта выдается на основе заявления. Он нужен для того, чтобы дальше можно было заключать договоры о поставках на этот объект необходимых ресурсов, таких как воды, газа, тепла, электроэнергии и т.д.

С 1 июля в Украине изменилась сумма прожиточного минимума. Она повысилась до 2 600 грн на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц.

Из-за того, что стоимость сертификата о принятии объекта в эксплуатацию рассчитывается на основе прожиточного минимума, появились и новые цены на этот документ.

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Теперь платить придется следующие суммы:

  • для объектов со средними (СС2) последствиями – 11 960 грн (4,6 прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • для объектов со значительными (СС3) последствиями – 13 520 грн (5,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Некоторые украинцы могут получить деньги на новую квартиру

Ранее мы рассказывали, что жители Киевской области, чье жилье было разрушено вражеским снарядом, могут получить деньги на новую недвижимость. Приоритет предоставляется семьям погибших в результате вооруженной агрессии РФ, а также:

  • многодетным семьям;
  • лицам, утратившим трудоспособность;
  • людям пенсионного возраста;
  • людям с инвалидностью.

Читайте в нашем материале, какие документы нужны для получения выплат на новое жилье.

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"Сегодня" писали и о том, как в Украине будут отстраивать жилье и энергосектор. Новый план был представлен 4 июля в швейцарском городе Лугано во время конференции на тему восстановления нашего государства.

Читайте также о том, сколько денег планирует выделить Евросоюз на восстановление Украины.

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