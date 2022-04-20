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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Энергетики возвращают свет: где уже появилось электричество

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 13:48
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Электроснабжение вернули в Броварской район Киевской области, откуда оккупантов выгнали в начале апреля
Энергетики работают над восстановлением разрушенной инфрастурктуры
Энергетики работают над восстановлением разрушенной инфрастурктуры / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 19 апреля энергетики ДТЭК вернули свет для 9 тысяч семей в 45 населенных пунктах освобожденной Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру, в Киевской области свет заработал в 3084 домах в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также энергетики дали ток по основной сети Броварского района, откуда Вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также села Барышевской общины. В этих населенных пунктах сейчас продолжаются локальные работы: энергетики заменяют опоры, ремонтируют трансформаторы и прорабатывают заявки вернувшихся домой потребителей, специалисты подключают их к восстановленной сети", – сообщают в ДТЭК.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы и на территории Донецкой области. Здесь светом снова могут пользоваться 6500 семей.

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"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", – отметили в компании.

До сих пор без электроснабжения живут украинцы в 227 населенных пунктах Донецкой области. Самые сложные направления:

  • Лиманский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Великоновоселковский.

Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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Месяц в Европе. Как украинская энергосистема работает в ЕС

Уже почти месяц украинская энергосистема интегрирована в единую энергетическую систему ЕС. Интеграция в ENTSO-E – так называется единая электрическая сеть стран ЕС – уже повысила устойчивость украинской энергосистемы и открыла новые возможности для ее развития и роста.

Речь идет прежде всего о доступе к масштабному и развитому рынку и экспорту украинского электричества в Европу.

Раньше мы рассказывали, как украинским энергетикам удалось наладить стабильное электроснабжение в условиях войны, и писали, кто в Украине получает свет бесплатно.

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894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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Венгрия Венгрия
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Словакия Словакия
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4
Австрия Австрия
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5
Германия Германия
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Болгария Болгария
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