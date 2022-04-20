Энергетики возвращают свет: где уже появилось электричество

Электроснабжение вернули в Броварской район Киевской области, откуда оккупантов выгнали в начале апреля

Энергетики работают над восстановлением разрушенной инфрастурктуры / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 19 апреля энергетики ДТЭК вернули свет для 9 тысяч семей в 45 населенных пунктах освобожденной Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру, в Киевской области свет заработал в 3084 домах в 22 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также энергетики дали ток по основной сети Броварского района, откуда Вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

"Снова со светом Великодимерская и Калиновская общины, а также села Барышевской общины. В этих населенных пунктах сейчас продолжаются локальные работы: энергетики заменяют опоры, ремонтируют трансформаторы и прорабатывают заявки вернувшихся домой потребителей, специалисты подключают их к восстановленной сети", – сообщают в ДТЭК.

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы и на территории Донецкой области. Здесь светом снова могут пользоваться 6500 семей.

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"Несмотря на усиление боевых действий в регионе, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за сутки подключили к электроснабжению 23 населенных пункта в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах Донецкой области", – отметили в компании.

До сих пор без электроснабжения живут украинцы в 227 населенных пунктах Донецкой области. Самые сложные направления:

Лиманский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Великоновоселковский.

Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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Месяц в Европе. Как украинская энергосистема работает в ЕС

Уже почти месяц украинская энергосистема интегрирована в единую энергетическую систему ЕС. Интеграция в ENTSO-E – так называется единая электрическая сеть стран ЕС – уже повысила устойчивость украинской энергосистемы и открыла новые возможности для ее развития и роста.

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Раньше мы рассказывали, как украинским энергетикам удалось наладить стабильное электроснабжение в условиях войны, и писали, кто в Украине получает свет бесплатно.