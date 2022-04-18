Больницы, заводы и жилье – энергетики возобновляют электроснабжение в Киевской области

За прошедшую неделю ремонтные бригады обеспечили током жителей Киевской и Донецкой областей

На освобожденных от кафиров территориях ремонтируют линии электропередач / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С 11 по 17 апреля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 228 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

Как сообщили на сайте компании, светом снова обеспечены 148 тысяч семей.

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В частности, в Киевской области электроэнергию вернули более чем в 100 тыс. домов из 156 населенных пунктов. Ток подают и к важным сооружениям:

больницам в Броварах и Ирпене;

водоканалам в Буче, Броварах и Иванкове;

хлебозаводу и кирпичному заводу в Иванкове;

пожарной части в Буче;

газораспределительному пункту в селе Плоское.

В город Бровары попали ракеты оккупантов, в результате чего город был обесточен. Энергетики снова снабдили светом 26 тыс. семей.

Работы продолжаются

По состоянию на 18 апреля ремонтные бригады ДТЭК продолжат работу по восстановлению электроснабжения в 35 городах и селах Киевской области. Это территории, освобожденные вооруженными силами Украины от российских захватчиков.

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Местным аварийным командам помогают энергетики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей. Вернуть свет в Киевскую область полностью планируют к 1 июня.

Кроме этого, продолжаются ремонтные работы в Донецкой области. Работникам компании ДТЭК удалось частично вернуть электричество в 72 деревни и городки. Речь идет о более чем 24 тыс. домов.

Электроснабжение в условиях войны

Украинские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в отопительный сезон, несмотря на военное положение и российское вторжение. Все удалось благодаря своевременному ремонту на ТЭС и усилению добычи угля.

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В течение 2021 года шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,8 млн тонн угля марки "Г". С начала 2022 года добыча и запасы топлива хранятся на достаточном уровне для надежной работы ТЭС.

Перед началом эскалации украинская энергосистема начала тестирование в изолированном режиме, чтобы доказать, что она способна в будущем быть частью объединенной энергосистемы ЕС. Ситуация изменилась, но энергосистема Украины выстояла и синхронизировалась с европейской ENTSO-E.

Сейчас энергетики продают украинскую энергию в страны Европы, чтобы привлечь дополнительные деньги на восстановление инфраструктуры, выплату зарплат и подготовку к отопительному сезону.

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