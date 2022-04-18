Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Больницы, заводы и жилье – энергетики возобновляют электроснабжение в Киевской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 15:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За прошедшую неделю ремонтные бригады обеспечили током жителей Киевской и Донецкой областей
На освобожденных от кафиров территориях ремонтируют линии электропередач
На освобожденных от кафиров территориях ремонтируют линии электропередач / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С 11 по 17 апреля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 228 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

Как сообщили на сайте компании, светом снова обеспечены 148 тысяч семей.

Реклама

В частности, в Киевской области электроэнергию вернули более чем в 100 тыс. домов из 156 населенных пунктов. Ток подают и к важным сооружениям:

  • больницам в Броварах и Ирпене;
  • водоканалам в Буче, Броварах и Иванкове;
  • хлебозаводу и кирпичному заводу в Иванкове;
  • пожарной части в Буче;
  • газораспределительному пункту в селе Плоское.

В город Бровары попали ракеты оккупантов, в результате чего город был обесточен. Энергетики снова снабдили светом 26 тыс. семей.

Работы продолжаются

По состоянию на 18 апреля ремонтные бригады ДТЭК продолжат работу по восстановлению электроснабжения в 35 городах и селах Киевской области. Это территории, освобожденные вооруженными силами Украины от российских захватчиков.

Реклама

Местным аварийным командам помогают энергетики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей. Вернуть свет в Киевскую область полностью планируют к 1 июня.

Кроме этого, продолжаются ремонтные работы в Донецкой области. Работникам компании ДТЭК удалось частично вернуть электричество в 72 деревни и городки. Речь идет о более чем 24 тыс. домов.

Электроснабжение в условиях войны

Украинские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в отопительный сезон, несмотря на военное положение и российское вторжение. Все удалось благодаря своевременному ремонту на ТЭС и усилению добычи угля.

Реклама

В течение 2021 года шахтеры ДТЭК Энерго добыли 16,8 млн тонн угля марки "Г". С начала 2022 года добыча и запасы топлива хранятся на достаточном уровне для надежной работы ТЭС.

Перед началом эскалации украинская энергосистема начала тестирование в изолированном режиме, чтобы доказать, что она способна в будущем быть частью объединенной энергосистемы ЕС. Ситуация изменилась, но энергосистема Украины выстояла и синхронизировалась с европейской ENTSO-E.

Сейчас энергетики продают украинскую энергию в страны Европы, чтобы привлечь дополнительные деньги на восстановление инфраструктуры, выплату зарплат и подготовку к отопительному сезону.

"Сегодня" также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, как рассчитывают оплату за коммунальные услуги в европейских странах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять