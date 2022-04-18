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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Подали электричества на 75 млн грн: кого обеспечивают светом бесплатно

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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18 апреля, 20:20
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В условиях войны каждый поддерживает государство как может, к эстафете присоединились украинские энергетические компании
Объекты критической инфраструктуры снабжены светом
Объекты критической инфраструктуры снабжены светом / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение февраля и марта украинские энергетики бесплатно предоставляли электроэнергию военным структурам и больницам.

Как сообщили на сайте компании ДТЭК, всего передали света на сумму 75 млн грн – это почти 18 млн кВт·ч.

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С начала войны таким образом поддерживали государственные и коммунальные предприятия – объекты критической инфраструктуры. Это 150 сооружений в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях, в том числе:

  • Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины;
  • Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова;
  • Кураховская городская больница и т.д.

"Сейчас каждый из нас должен поддерживать страну в разных направлениях – помогать защитникам, защищающим государство от оккупанта, жителям, приехавшим из других областей, работать для поддержки экономики и держать энергетический фронт" , – отметили в ДТЭК.

Стабильная работа критической инфраструктуры в период военного положения особенно важна. Именно поэтому таким объектам решили давать свет бесплатно.

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Энергосистема в условиях войны

Украинские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в отопительный сезон, несмотря на военное положение и российское вторжение. Все удалось благодаря своевременному ремонту на ТЭС и усилению добычи угля.

Вторжение России в Украину ускорило процесс отсоединения украинской энергосистемы от общей с агрессором и синхронизацию с европейской ENTSO-E. После успешного тестирования в изолированном режиме удалось присоединиться к энергосистеме со странами Европы.

Сейчас энергетики продают украинскую энергию в Евросоюз, чтобы привлечь дополнительные деньги на восстановление инфраструктуры, выплату зарплат и подготовку к отопительному сезону.

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Раньше мы писали, что аварийные бригады усиленно работают на освобожденных от оккупантов территориях. В Киевской и Донецкой областях возобновляют подачу электроэнергии в больницы, заводы и жилые дома.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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