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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Подали електрики на 75 млн грн: кого забезпечують світлом безоплатно

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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18 квітня, 20:20
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В умовах війни кожен підтримує державу як може, до естафети долучились українські енергетичні компанії
Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені світлом
Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені світлом / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж лютого та березня українські енергетики безкоштовно надавали електроенергію військовим структурам та лікарням.

Як повідомили на сайті компанії ДТЕК, загалом передали світла на суму 75 млн грн – це майже 18 млн кВт⋅год.

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Від початку війни, у такий спосіб підтримували державні та комунальні підприємства – об’єкти критичної інфраструктури. Це 150 споруд в Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях, зокрема:

  • Інститут травматології та ортопедії НАМН України;
  • Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова;
  • Курахівська міська лікарня та ін.

"Зараз кожен із нас повинен підтримувати країну в різних напрямках – допомагати захисникам, які боронять державу від окупанта, жителям, які приїхали з інших областей, працювати задля підтримки економіки й тримати енергетичний фронт", – зазначили в ДТЕК.

Стабільна робота критичної інфраструктури в період воєнного стану особливо важлива. Саме тому таким об’єктам вирішили надавати світло безкоштовно.

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Енергосистема в умовах війни

Українські енергетики забезпечили надійне електропостачання в опалювальний сезон, попри воєнний стан та російське вторгнення. Все вдалося завдяки вчасному ремонту на ТЕС та посиленню видобутку вугілля.

Вторгнення Росії в Україні прискорило процес від’єднання української енергосистеми від спільної з агресором та синхронізацію з європейською ENTSO-E. Після успішного тестування в ізольованому режимі, вдалося приєднатися до енрегосистеми з країнами Європи.

Зараз енергетики продають українську енергію в країни Євросоюзу, щоб залучити додаткові гроші на відновлення інфраструктури, виплату зарплат і підготовку до опалювального сезону.

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Раніше ми писали, що аварійні бригади посилено працюють на звільнених від окупантів територіях. У Київській та Донецькій областях відновлюють подачу електроенергії до лікарень, заводів та житлових будинків.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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