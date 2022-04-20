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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Енергетики повертають світло: де вже з'явилася електрика

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 13:48
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Електропостачання повернули у Броварський район Київської області, звідки окупантів вигнали на початку квітня
Енергетики працюють над відновленням зруйнованої інфрастурктури
Енергетики працюють над відновленням зруйнованої інфрастурктури / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 19 квітня енергетики ДТЕК повернули світло для 9 тисяч родин у 45 населених пунктах звільненої Київщини та Донецької області.

Про це повідомили у ДТЕК Ріната Ахметова.

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Попри те, що російські окупанти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру, у Київській області світло запрацювало у 3084 будинках у 22 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також енергетики повністю заживили по основній мережі Броварський район, звідки Збройні сили України вибили окупантів на початку квітня.

"Знову зі світлом Великодимерська та Калинівська громади, а також села Баришівсьої громади. В цих населених пунктах наразі тривають локальні роботи: енергетики замінюють опори, ремонтують трансформатори й опрацьовують заявки споживачів, які повернулися додому, – фахівці підключають їх до відновленої мережі", – повідомляють у ДТЕК.

Тривають ремонтно-відновлювальні роботи і на території Донецької області. Тут світлом знову можуть користуватися 6500 родин.

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"Попри посилення бойових дій й регіоні, аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі за добу підключили до електропостачання 23 населених пункти у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах Донецької області", – зазначили в у компанії.

Досі без електропостачання живуть українці у 227 населених пунктах на Донеччині. Найскладніші напрямки наразі:

  • Лиманський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Великоновосілківський.

Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.

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Місяць у Європі. Як українська енергосистема працює в ЄС

Вже майже місяць українська енергосистема інтегрована в єдину енергетичну систему ЄС. Інтеграція в ENTSO-E – так називається єдина електрична мережа країн ЄС – вже підвищила стійкість української енергосистеми та відкрила нові можливості для її розвитку та зростання.

Йдеться насамперед про доступ до масштабного й розвиненого ринку та експорту української електрики в Європу.

Раніше ми розповідали, як українським енергетикам вдалося налагодити стабільне електропостачання в умовах війни, і писали, хто в Україні отримує світло безкоштовно.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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