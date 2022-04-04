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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Из-за войны в Украине: миллиардное строительство завода СПГ в России оказалось под вопросом

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 18:29
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Одна из крупнейших нефтяных корпораций в мире не захотела сотрудничать с агрессором
Американская корпорация заморозила масштабный проект на Сахалине
Американская корпорация заморозила масштабный проект на Сахалине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американская нефтяная компания ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ" в России.

Как сообщил "Интерфакс", в Хабаровском крае планировали построить завод по производству сжиженного природного газа.

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Инвестировали в строительство ExxonMobil в рамках проекта "Сахалин-1" с "Роснефтью". В порту Де-Кастри должны были организовать терминал, куда по трубе из Сахалина доставляли бы ресурсы.

Из-за войны в Украине, американцы не захотели давать больше денег на реализацию задуманного и вообще могут отказаться от объектов по добыче нефти в России.

Масштабный проект

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возмутился "политическим" решением компании. Мол, они сами себе "стреляют в ногу", потому что есть и трудовые ресурсы, и инвестиции для начала реализации "Дальневосточного СПГ".

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Дочерняя компания ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited к началу войны даже начала предпроектные работы:

  • объявила тендер по поиску подрядчика;
  • искала экспертов для оценки стройматериалов;
  • пыталась найти производителей железобетонных материалов.

"Дальневосточный СПГ", по предварительным оценкам, должен был производить 6,2 миллиона тонн сжиженного газа каждый год. Таким образом намеревались монетизировать запасы ресурса вокруг Сахалина. Всего в месторождениях имеется 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.

Стоимость проекта оценили в 4,2 миллиарда долларов, реализовать его должны до 2028 года. Доля ExxonMobil в "Сахалин-1" составляла 30%, еще столько же должна была инвестировать японская SODECO, 20% – Роснефть и еще 20% – индийская ONGC.

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Отказ от сотрудничества с Россией

С начала российского вторжения в Украину, мировые гиганты и известные международные бренды один за другим выходят из рынка РФ и отказываются сотрудничать с агрессором. Замораживают и проекты на миллионы и миллиарды долларов в разных сферах.

Хакерская группа Anonymous "помогает" принять решение компаниям, которые не захотели выйти из России после 24 февраля. В стране продолжает работать около 50 компаний с мировым именем.

Недавно в офисы "дочки" "Газпрома" в Германии ворвались с обысками. Компания подозревается в спекуляциях с ценами на голубое топливо и созданием энергетического кризиса в регионе. После российский монополист отказался от своих активов, поэтому немцы сейчас пытаются найти покупателя.

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