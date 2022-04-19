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Надежный тыл украинской армии: как бизнес помогает воинам в борьбе с РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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19 апреля, 15:53
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Рассказываем, как компания ДТЭК помогает противостоять вооруженной агрессии РФ против Украины
Поддержка ВСУ: как бизнес помогает армии
Поддержка ВСУ: как бизнес помогает армии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский бизнес продолжает поддерживать украинские вооруженные силы, защищающие независимость нашей страны от имперских посягательств РФ. Так, с начала полномасштабной войны компания ДТЭК Рината Ахметова направила на гуманитарную помощь, поддержку ВСУ и силам территориальной обороны на сумму 324 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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За эти средства украинским воинам покупали продуктовые наборы, жизненно необходимые медикаменты, средства защиты и поддерживали вынужденных переселенцев.

"Все бизнесы Группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины", – сообщили ДТЭК.

Кроме того, военные ВСУ и территориальной обороны получили от ДТЭК 117 автомобилей, на которых воины выполняют задачи по защите населения.

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Вместе с Фондом Рината Ахметова ДТЭК закупила и передала продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Лекарствами, продуктами питания и средствами гигиены обеспечены три детские больницы Киева, закуплено и передано в НДСЛ "Охматдет" пять сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys Touch.

Компания также занимается организацией доставки генераторов для автономного обеспечения электроэнергией для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов.

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Угледобывающие предприятия ДТЭК уже передали 350 тонн угля для нужд "Укрзализныци". Топливо используется для поездов, на которых украинцы ежедневно выезжают из регионов, где продолжаются активные боевые действия. Еще около 100 тонн топлива получили местные общины для обеспечения теплоснабжения.

Как сообщалось, около 1,4 млрд грн или почти 48 млн долларов с начала войны передали бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" на помощь Украине и украинцам. В частности, в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.д.), а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, аптечки и т.д.).

Раньше мы писали о помощь украинских компаний людям , которым пришлось уехать из Мариупояля из-за нападения россиян. Читайте также о том, что проект "Спасаем жизнь" получил благодарность за вклад в борьбе с гуманитарным кризисом.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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