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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Надійний тил української армії: як бізнес допомагає воїнам у боротьбі з РФ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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19 квітня, 15:53
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Розповідаємо, як компанія ДТЕК допомагає протистояти збройній агресії РФ проти України
Підтримка ЗСУ: як бізнес допомагає армії
Підтримка ЗСУ: як бізнес допомагає армії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український бізнес продовжує підтримувати українські збройні сили, які боронять незалежність нашої країни від імперськх зазіхань РФ. Так, від початку повномасштабного війни компанія ДТЕК Ріната Ахметова направила на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ та сил територіальної оборони на суму у 324 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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За ці кошти українським воїнам купували продуктові набори, життєво необхідні медикаменти, засоби захисту та підтримували вимушених переселенців.

"Усі бізнеси Групи ДТЕК працюють у тісній взаємодії з владою та органами місцевого самоврядування для підтримки обороноздатності України", – повідомили ДТЕК.

Крім того, військові ЗСУ та територіальної оборони отримали від ДТЕК 117 автомобілів, на яких воїни виконанують завдань з захисту населення.

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Разом з Фондом Ріната Ахметова ДТЕК закупила й передала продукти харчування для жителів Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Ліками, харчами та засобами гігієни забезпечені три дитячі лікарні Києва, закуплено та передано до НДСЛ "Охматдит" п'ять надсучасних апаратів для лікування ран Renasys Touch.

Компанія також займається організацією доставки генераторів для автономного забезпечення електроенергією для потреб лікарень та територіальних громад в низці регіонів.

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Вуглевидобувні підприємства ДТЕК уже передали 350 тонн вугілля для потреб "Укрзалізниці". Паливо використовується для поїздів, на яких українці щодня виїжджають із регіонів, де тривають активні бойові дії. Ще близько 100 тонн палива отримали місцеві громади для забезпечення теплопостачання.

Як повідомлялося, загалом близько 1,4 млрд грн або майже 48 млн доларів с початку війни передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" на допомогу Україні та українцям. Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої необхідності, евакуація, шелтери й т.д.), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

Раніше ми писали про допомогу українських компаній людям, яким довелося виїхати з Маріупоял через напад росіян. Читайте також про те, що проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку за внесок у боротьбу з гуманітарною кризою.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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