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Втримати економічний фронт: якою є роль великого бізнесу під час війни в Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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9 квітня, 12:58
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Під час війни в Україні великий бізнес має зберігати максимально можливу потужність на економічному фронті
Бізнес в Україні відіграє важливу роль під час війни
Бізнес в Україні відіграє важливу роль під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні всі намагаються робити те, що наблизить країну до перемоги та допоможе їй вистояти. Завдання великого бізнесу у цей час – зберегти економіку України, робочі місця та перебудувати свою роботу під нові воєнні реалії.

Про це повідомила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

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Економічний фронт – другий перший фронт

"Перш за все, великий бізнес повинен зберігати максимально можливу потужність на економічному фронті. Економічний фронт – це не другий фронт, це другий перший фронт. Тобто, у нас є військовий фронт, і у нас є економічний фронт. І економічний фронт анітрохи не менш важливіший, ніж мілітарний", – повідомила Ємченко в інтерв'ю телеканалу "Україна24".

За її словами, завдання всієї української економіки – навчитися бути мобільними і адаптуватися до нових воєнних реалій.

Наталія Ємченко підкреслила, що SCM з огляду на досвід останніх 8 років російсько-української війни робить все можливе, щоб підприємства працювали по максимуму там, де це безпечно для людей.

"Ми, як і всі, на жаль, знаємо про це не з чуток з 2014 року. Тому, з одного боку, ми робимо все можливе, щоб наші підприємства працювали по максимуму там, де це можливо. З іншого боку, ми навчилися дуже швидко згортати та розгортати наші виробництва", – додала директор з комунікацій SCM.

Він наголосила, власник SCM Рінат Ахметов зустрів війну в Україні та залишається в Україні.

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"Ми залишаємося в Україні. Ми своє майбутнє пов'язуємо з Україною. Ми віримо в Україну. Ми готові її відбудовувати. Ми готові відбудовувати наші підприємства. Ми готові брати участь у відновленні міст, у яких ми працюємо. Тобто ми – тут. Велике завдання бізнесу – демонструвати зараз і словом, і ділом, і символами, що він в Україні. І ми у цьому сенсі на 100% тут", – підсумувала Наталя Ємченко.

Група SCM заплатила рекордні суми податків

За 2021 рік бюджет України отримав 86,5 млрд. гривень податків і зборів від компаній, що входять до фінансово-промислової групи SCM. Це понад 500 підприємств у різних сферах, де працює понад 200 тисяч людей.

Сума сплачених податків у 2021 році побила історичний рекорд за більш ніж 20 років існування SCM.

"Це – наш внесок у розвиток, силу, у гідне життя України та українців. І тоді, і зараз ми в Україні та з Україною ", – заявили у представництві бренду.

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Раніше ми розповідали, як бізнесмени зі списку Forbes допомагають українській армії, а також які підприємства приєдналися до боротьби із російським агресором.

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