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Ferrexpo сократила производство на несколько миллионов тонн – в чем причина

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 июля, 12:28
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Рассказываем, сколько прибыли потеряла компания из-за имеющихся проблем
Компания Ferrexpo сократила производство
Компания Ferrexpo сократила производство / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания Ferrexpo, основная деятельность которой занимается производством железной руды, сократила производство до 4,8 млн т из-за логистических сложностей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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За январь-июнь из-за логистических сложностей компания сократила производство на 16%, до 4,8 млн т. Продажи компании за этот же период упали на 21%.

Сейчас компания использует от одной до трех своих производственных линий по производству окатышей, что отражает проблемы с логистикой в стране.

"Мы продолжаем работать и адаптировать наш бизнес в Украине по мере появления новых рисков. Наши производственные результаты во втором квартале 2022 год отражают решимость наших людей, наших поставщиков и наших клиентов. Что касается доступности логистики, то она остается самым большим ограничением для нашего бизнеса в настоящее время", – сказано в релизе.

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Напомним, ранее Криворожский горно-металлургический комбинат ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" также заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства.

Причиной также являются проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие. Также повлиял рост затрат на логистику.

Кроме этого, остановилась добыча на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь", принадлежащему группе "Метнивест", из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.

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"Сегодня" ранее писали, что в России остановился крупнейший завод по производству свинца и рассказывали, что значит закрытие наших ГОКов для экономики.

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