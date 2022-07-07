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Мародерство в промышленных масштабах: сколько РФ будет обворовывать Украину в порту Мариуполя

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 июля, 13:56
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Возобновление работы оккупированного порта в Мариуполе может означать лишь увеличение объемов грабежей
Металл и зерно продолжают вывозить из Мариуполя
Металл и зерно продолжают вывозить из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска России начали восстанавливать работу Мариупольского порта, чтобы начать воровство украинского металла в промышленных масштабах.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Первый корабль РФ зашел в Мариупольский порт, чтобы загрузить ворованную продукцию, еще 28 мая. После он сделал еще минимум три таких рейса, которые удалось отследить с помощью программ морской локации.

Эти данные можно будет использовать как доказательство в рамках уголовного расследования. Но сколько точно пиратских кораблей России прибыло в украинскую гавань, установить сложно, ведь судна часто выключают локацию во время следования.

Будет еще хуже

В ближайшем будущем можно ожидать, что воровство металла усугубится. На днях Петр Андрющенко сообщил, что мародерство на государственном уровне на низком старте – оккупанты запустили буксирный кран для очистки судоходного канала и акватории порта.

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"Из Мариупольского района отдельно подано электричество и продолжается запуск портовых кранов. Фактически, в первой декаде порт будет готов для принятия грузов и отгрузки награбленного через основной глубоководный канал", – заявил он.

Как известно, металл, который крадет Россия из Мариупольского порта, принадлежит заводам "Азовсталь" и ММК им. Ильича компании "Метинвест". Компания уже объявила, что обладает техническими возможностями для отслеживания каждого украденного листа металла.

Украинские предприниматели разрабатывают сразу несколько юридических механизмов, которые дадут возможность привлечь к международной уголовной ответственности всех причастных к воровству.

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Что нужно для наказания агрессора

Украина использует все необходимые правовые механизмы для того, чтобы сделать невозможным продажу Россией украденной продукции, прежде всего – зерна и металла.

Как рассказала заслуженный юрист Марина Ставнийчук, Украина подала все необходимые документы, свидетельствующие, что Россия украла это зерно у Украины.

По ее словам, чтобы заставить Россию заплатить за содеянное, Украина должна четко следовать международному законодательству, даже если страна-агрессор отказывается это делать.

Как известно, Россия украла минимум 3 тысячи тонн стали, которую вывезла в Ростов. В целом в порту Мариуполя украинской металлопродукции находится на сумму более 100 миллионов долларов. На такую же сумму оккупанты похитили 500 тысяч тонн зерна.

Ранее мы рассказывали, зачем Россия ворует украинский металл, и писали, какое будущее у комбината "Азовсталь" и металлургии Украины.

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