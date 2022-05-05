Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Тисячі українців знову зі світлом – де енергетики відновили електропостачання

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 12:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, у які регіони енергетикам вдалося повернути світло до будинків
/ Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Енергетики за добу повернули світло понад 33 тисячам родин у 33 населених пунктах Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

"На Київщині світло повернули для 1 016 родин. 5 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у 14 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", – зазначають в ДТЕК.

У Гостомелі, Ірпені, Бучі, Романівці, Дмитрівці, Мірчі, Загальцях роботи тривають. Працівники ДТЕК повністю відновили електропостачання села Нівецьке у Вишгородському районі, частково у селі Жерева, а у Бучанському районі відновили світло у Ворзелі, Луб’янці, Торф’яному, Почепині.

Донецька область

У Донецькій області тривають запеклі бої і енергообладнання пошкоджується регулярно. За день світло повернули понад 31 тисячі родин у Авдіївському, Бахмутському, Краматорському районах.

Реклама

"Найбільш складні напрямки, за повідомленням енергетиків – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – підкреслили у компанії.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області артобстріли тривають, через це були пошкоджені мережі Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю.

Протягом 4 квітня енергетики повернули світло у 570 будинків у 11 населених пунктах.

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, куди переїхала машинобудівна компанія Corum Group і розповідали, коли в Ірпені повністю відновлять електропостачання.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Чорне золото
Як ембарго на нафту змінить життя росіян
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти