Україна розриває всі договори з РФ у сфері ядерної безпеки – що більше не чинне

Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє чинність міжнародних договорів з Росією про співробітництво у сфері ядерної безпеки.
Про це повідомляє "Енергоатом".
Відповідний документ було підписано 24 червня 2022 року в. о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Кориковим.
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Згідно з наказом, припиняється чинність таких договорів:
- Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою;
- Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної та радіаційної безпеки про обмін інформацією та співробітництво у сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях.
Рішення ухвалено через агресію РФ проти нашої країни.
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Наприклад, мобільна сонячна станція здатна забезпечити електрикою домогосподарства чи об'єкти інфраструктури. Наприклад, у медпункті можна увімкнути світло в оглядовому кабінеті, під'єднати до мережі холодильник з ліками, а в приватному господарстві прилад придасться для увімкнення насоса чи іншої техніки.
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