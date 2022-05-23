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Германия нашла еще одну альтернативу российскому газу – кто станет поставщиком

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 11:01
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Сенегал имеет запасы газа в миллиарды кубометров, поэтому страна может стать серьезным игроком на рынке энергоресурсов в будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Сенегал поможет стране отказаться от российских поставок энергоресурсов
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Сенегал поможет стране отказаться от российских поставок энергоресурсов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия продолжает искать возможности для отказа от поставок российского природного газа из-за войны в Украине. Так, страна хочет заняться реализацией проектов в сфере газа и возобновляемых источников энергии совместно с Сенегалом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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По словам канцлера Германии Олафа Шольца, это поможет стране отказаться от российских поставок энергоресурсов.

По информации немецкой стороны, у Сенегала есть запасы газа в миллиарды кубометров. Поэтому Сенегал может стать самым крупным производителем газа в Западной Африке.

Переговоры о совместных проектах между Берлином и Сенегалом уже начались. Ожидается, что Германия поможет в разведке газового месторождения в Сенегале.

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Не Сенегалом единым

Германия стремится как можно быстрее снизить свою зависимость от российского газа после вторжения России в Украину, поэтому недавно подписала с Катаром соглашение об углублении своего сотрудничества в области энергетики.

Канцлер Олаф Шольц рассказал, что в планах Германии — постройка двух терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) от таких поставщиков, как Катар.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что Доха планирует начать поставки СПГ в Германию в 2024 году, и назвал Европу "интересным" газовым рынком.

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К слову, мы уже рассказывали, почему Германия тянула с решением отказаться от газа из РФ, и писали, что "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию.

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