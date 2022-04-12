Рано скидати з рахунків: чи може по "Північному потоку-2" колись піти газ

Після нападу РФ на Україну багато хто вирішив, що на такому проєкті як "Північний потік-2" можна остаточно поставити хрест і не чекати на його запуск ніколи.
Економіст Олексій Кущ розповів "Сьогодні", чи правда з кремлівським газопроводом все скінчено.
Експерт вважає, що незважаючи на готовність ЄС посилювати санкції та поступово відмовлятися від газу агресора, забувати про "Північний потік-2" рано.
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За словами економіста, цей газопровід є одним з ключових логістичних активів і надалі Захід може використати його для торгів із майбутніми російськими політичними елітами, однак, звичайно, не з нинішньою владою.
"Я думаю, що його залишать на той випадок, якщо в Росії прийде до влади новий, умовно-демократичний політичний режим, який піде на серйозну деескалацію. З таким режимом Захід піде на переговори, однією з умов яких може бути запуск "Північного потоку-2" ", – каже Олексій Кущ.
І все ж, на думку Олексія Куща, це можливість лише на дуже далеку перспективу і загалом має низьку ймовірність.
"На Заході сповідують принцип – ніколи не говори ніколи, тому вони зберігатимуть цей актив як козир для переговорів із Росією", – пояснює експерт.
Як швидко ЄС може відмовитись від російського газу
Незважаючи на заяви європейців про те, що для переходу на інші поставки їм знадобиться щонайменше 2 роки, міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що це можна зробити набагато швидше.
Ключ криється у зрідженому газі і ця ідея зовсім не нова, проте раніше її підтримували не всі країни через питання запуску Північного потоку-2.
За його словами, український "Нафтогаз" готовий активно включатися до спільних закупівель цього палива з ЄС.
"Сьогодні" також писали, чому "Нафтогаз" хоче відмовитись від закупівель природного газу з ЄС і розповідали, кому може бути вигідний "Північний потік-2".