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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Рано сбрасывать со счетов: может ли по "Северному потоку-2" когда-нибудь пойти газ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 14:06
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Эксперт рассказал, может ли газопровод "Северный поток-2" быть запущен не смотря на войну в Украине
Какая судьба ждет "Северный поток-2"
Какая судьба ждет "Северный поток-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После нападения РФ на Украину многие решили, что на таком проекте как "Северный поток-2" можно окончательно поставить крест и не ждать его запуска никогда.

Экономист Алексей Кущ рассказал "Сегодня", правда ли, что с кремлевским газопроводом все кончено.

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Эксперт считает, что несмотря на готовность ЕС ужесточать санкции и постепенно отказываться от газа агрессора, забывать о "Северном потоке-2" рано.

По словам экономиста, этот газопровод является одним из ключевых логистических активов и в дальнейшем Запад может использовать его для торгов с будущими российскими политическими элитами, однако, конечно, не с нынешней властью.

"Я думаю, что его оставят на тот случай, если в России придет к власти новый, условно демократический политический режим, который пойдет на серьезную деэскалацию. С таким режимом Запад пойдет на переговоры, одним из условий которых может быть запуск "Северного потока-2", – говорит Алексей Кущ.

И все же, по мнению Алексея Куща, это возможность только на очень далекую перспективу и в целом имеет низкую вероятность.

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"На Западе исповедуют принцип – никогда не говори никогда, поэтому они будут сохранять этот актив как козырь для переговоров с Россией", – объясняет эксперт.

Как быстро ЕС может отказаться от российского газа

Несмотря на заявления европейцев о том, что для перехода на другие поставки им понадобится минимум 2 года, министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что это можно сделать намного быстрее.

Ключ кроется в сжиженном газе и эта идея совсем не нова, однако ранее ее поддерживали не все страны из-за вопроса запуска "Северного потока-2".

По его словам, украинский "Нафтогаз" готов активно включаться в совместные закупки этого топлива с ЕС.

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"Сегодня" также писали, почему "Нафтогаз" хочет отказаться от закупок природного газа из ЕС и рассказывали, кому может быть выгоден "Северный поток-2".

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