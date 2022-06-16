Такого не ожидал никто: как война в Украине повлияла на стоимость нефти в мире

С начала войны в Украине стоимость нефти отличается своей дороговизной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабной войны на территории Украины среди всего остального довольно чувствительными оказались мировые цены на эталонные марки нефти Brent и WTI. Стоимость черного золота в определенный период даже превысила значение в 2008 году.
"Сегодня" расскажет вам, как изменялась стоимость нефти в течение периода с 24 февраля по 16 июня 2022 года.
Рассмотрим месячную динамику, как колебались цены на нефть. Если говорить о довоенном периоде, то стоимость черного золота тоже не отличалась своей стабильностью, вызвано это в основном мировым напряжением из-за эпидемии коронавируса. Однако с 24 февраля ситуацию усугубила и война в Украине.
Так, в феврале цены на нефть стабильно росли с 1 числа месяца. Если 1 февраля, по данным Минфина, сырье стоило 89,29 долл. за баррель (Brent) и 88,34 долл. за баррель (WTI), то уже 28 февраля значения были соответственно 98,12 долл. и 95,92 долл. И это только начало роста цен.
Уже тогда (в конце февраля) генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров Vitol Group Расел Харди в интервью телевидению Bloomberg спрогнозировал, что цены на нефть могут достигать более 100 долл. за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, а мир установит новые рекорды спроса в 2022 году.
Март 2022 года
Что касается следующего календарного месяца, то нефть начала набирать еще большие обороты. Ее максимум остановился на отметке 129,47 долл. за баррель Brent и 125,42 долл. WTI, что считается самыми большими значениями начиная с 2008 года.
Тогда на ее стоимость влияла не только война в Украине, но и напряженная ситуация в Китае, что связано с обострением эпидемии ковида и ограничением на передвижение во многих городах страны. Среди прочего на стоимость нефти давили следующие причины:
- перспективы введения санкций Соединенными Штатами и их союзниками относительно большего числа секторов российской экономики были достаточно высокими;
- Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ключевые члены ОПЕК+, заявили, что группа не будет принимать никаких мер против России по ее вторжению в Украину, а целью группы является только стабилизация рынка, а не участие в политике.
Апрель 2022 года
В апреле цены на нефть несколько усмирились по сравнению с мартом, однако оставались все равно на высоком уровне — более 100 долларов за баррель. Самое высокое значение тогда было на уровне 112,85 долл. за баррель Brent и 107,45 долл. за баррель WTI.
Ближе к концу месяца, когда ЕС активно обсуждал эмбарго на российскую нефть, цены на сырье начали увеличиваться, продолжив свой рост в мае.
Тогда, по данным The New York Times, европейские чиновники и дипломаты разрабатывали планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющиеся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия", а затем, как показало время, – Венгрия.
Май 2022 года
В течение мая стоимость нефти стабильно росла изо дня в день, к концу (30 мая) уже достигнув 117,70 долл. за баррель.
В начале месяца ЕС активно готовился ограничить импорт нефти из РФ, что повлияло на рост стоимости сырья.
Так же, как сообщал Reuters, на нефть давило и то, что хотя страны ОПЕК+ и приняли решение об увеличении добычи в июне на 432 тысяч баррелей в сутки, они не могли достичь разрешенного уровня. По итогам марта они отставали по добыче на 1,45 млн баррелей в сутки.
И уже в конце месяца, когда ЕС таки принял частичное эмбарго против российской нефти, стоимость эталонных марок рванула вверх. Если говорить о фьючерсах на июль, то они выросли до нового двухмесячного максимума — 122,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на уровне 118,25 долл. за баррель.
Однако на такую ситуацию повлияло не только принятие эмбарго, но и рост спроса в канун пикового летнего автомобильного сезона в США и Европе. Сдерживало цены на нефть открытие Китая, то есть частичное снятие ковидных ограничений.
Июнь 2022 года
В начале месяца цены на нефть нацелились на новый рекорд. А причина тому — экспорт Китая подскочил на 16,9% по сравнению с прошлым годом. Почему так случилось? Некоторые заводы после ослабления связанных с COVID ограничений фактически перезапустили свое производство. А это, в свою очередь, стало самым быстрым ростом с января этого года.
Наряду с этим по-прежнему поддерживает такой уровень цен летний спрос на бензин в США и нежелание американцев уменьшать использование топлива.
Напряжение не исчезает до сих пор. Так, в среду, 15 июня, цены на нефть эталонных марок продолжили свой рост на фоне отсутствия опасений по поводу спроса на топливо. На формирование цены также повлияло решение о повышении процентных ставок Федеральной резервной системы США, которое станет наибольшим за все десятилетие.
По состоянию на 16 июня 12:20 по Киеву, по данным Investing, стоимость нефти Brent достигла 118,07 долл. за баррель, а WTI – 115,14 долл.
Максимум и минимум во время войны
Согласно инфографике, вы можете сформировать представление о том, как колебались цены в течение всего периода войны. Рассмотрим на примере эталонной марки Brent.
Максимальные значения Brent были в пределах 99,50-129,47 долл. за баррель.
Судя по инфографике, можно сделать вывод (согласно разнице максимума и минимума), что самым большим шоком для нефти стал именно март и тогдашняя растерянность инвесторов, непонимание ситуации, стремительное развитие событий на территории Украины в дополнение к ограничениям Китая и подготовке ЕС к эмбарго против РФ.
Что будет со стоимостью нефти до конца года?
В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море.
Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составлять 140 долларов за баррель.
Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.
Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.
Ранее мы рассказывали, что США могут разрешить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения в 2015 году. В 2022 году страна постепенно наращивала экспорт ресурса в Китай.
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