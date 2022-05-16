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ДТЭК ликвидировал последствия ракетных обстрелов электросетей в Одесской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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16 мая, 17:52
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Одесса и область продолжают находиться под вражескими обстрелами
В Одесской области возобновили электроснабжение
В Одесской области возобновили электроснабжение / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова ликвидировали последствия ракетных обстрелов по электросетям в Одесской области.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телеэфира.

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"Что касается территорий, где меньшая интенсивность боевых действий – это Одесса, где тоже работают энергетики нашей компании, то здесь мы заживили обесточенную на той неделе часть области. Это 7 тысяч потребителей. Они вчера получили свет. Спасибо энергетикам, которые все это починили", – сказал он.

Сахарук добавил, что из-за активных боевых действий в Донецкой области сохраняется сложная ситуация и повреждения даже доходят до таких городов как Доброполье, Бахмут, Краматорск, где раньше электроснабжение было относительно стабильным.

Он подчеркнул, что в настоящее время без света остаются более 200 населенных пунктов Донецкой области.

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Также Сахарук добавил, что работы по возвращению света в Киевской области находятся на финальной стадии, за последнюю неделю свет вернули еще в 6 тыс. домов.

"День-два, я думаю, и мы завершим восстановление. И в принципе, Киевская область уже дальше будет работать только над тем, чтобы поднимать надежность", – подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что с начала войны группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам Украины из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы.

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Также мы писали, что энергетики компании продолжают восстанавливать электроснабжение в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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