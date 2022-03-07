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Еще один удар по экономике! В Сингапуре запретили торги ценными бумагами "Газпрома"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 18:41
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Перед этим Сингапур ввел санкции в отношении российских финансовых организаций
"Газпрому" запретили торговать бумагами в Сингапуре
"Газпрому" запретили торговать бумагами в Сингапуре / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Регулятор Сингапурской биржи (SGX) приостановил доступ к глобальным депозитарным распискам компании ПАО "Газпром".

Объявление об этом опубликовано на сайте торговой площадки в понедельник, 7 марта.

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Сообщается, что доступ ограничили после того, как Сингапур решил запретить финансовое сотрудничество с организациями, подконтрольными российскому правительству.

Поскольку администрация РФ является конечной контролирующей стороной "Газпрома" и имеет контрольный пакет акций в размере более 50%, то компания попадает под санкции.

Согласно заявлению SGX, уход "Газпрома" должен гарантировать "честные, упорядоченные и прозрачные действия на рынке".

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Активы "Газпрома" в Германии больше недоступны

После вторжения российских войск в Украину Германия объявила о замораживании российских активов в ФРГ, в том числе и компании "Газпром".

Как информирует издание Der Spiegel, "Газпром" является одним из крупнейших инвесторов в стране и владеет акциями немецких операторов газовых сетей через дочернюю компанию в Берлине.

Ранее "Сегодня" писали, что биржевые цены на природный газ в Европе побили новый исторический рекорд, и рассказывали, как покупатели бойкотируют российскую нефть.

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