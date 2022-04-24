Новый отопительный сезон в Украине будет не таким, как другие — что изменится для каждого из нас

Отопительный сезон 2022-2023 будет отличаться от предыдущих не только в Украине, но и в Европе

Отопительный сезон 2022-2023 будет иметь свои особенности / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Следующий отопительный сезон Украина пройдет без российских энергоносителей.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем блоге для "Экономической правды".

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По словам главы Минэнерго, отопительный сезон 2022-2023 будет отличаться от предыдущих и для Европы тоже. Однако неотложный вопрос, который до этого нужно решить, — это зависимость Европы от российских энергоносителей, которые РФ использует для шантажа.

"В период наибольшего роста цен на рынках Европы в октябре-декабре среднемесячный транзит газа из России в ЕС был на 17% ниже, чем в январе-августе. Это еще раз доказало, что газопроводы, которые строит РФ, имеют не экономическую цель", – заметил министр.

Он подчеркнул, что в этом отопительном сезоне Украина уже диверсифицировала поставки угля — более половины импортируемого во время ОЗУ 2021/2022 угля поступило по морю (с ноября 2021 года поступило 18 судов (1,424 млн тонн)).

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"На следующий сезон будем отрабатывать логистику уже в плановом режиме. Кроме того, вместе с нашими западными партнерами разрабатываем механизмы диверсификации источников и поставок энергоносителей в Европу", – добавил министр.

Что будет с тарифами в мае?

30 апреля заканчивается действие фиксированных годовых тарифов, после чего их должны пересмотреть. Однако вопрос повышения тарифов правительство решило отложить до окончания войны.

Тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления будут следующими:

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для потребителей, которые тратят до 250 кВ-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;

для потребителей, которые тратят более 250 кВ-ч в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.

А цена на газ, например, от ГК "Нафтогаз Украина", так и останется 7,96 грн/куб. м с НДС.

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