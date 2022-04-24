Новий опалювальний сезон в Україні буде не таким, як інші — що зміниться для кожного з нас

Опалювальний сезон 2022-2023 відрізнятиметься від попередніх не лише в Україні, але й у свій Європі

Опалювальний сезон 2022-2023 матиме свої особливості / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Наступний опалювальний сезон Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму блозі для "Економічної правди".

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За словами очільника Міненерго, опалювальний сезон 2022-2023 буде відрізнятись від попередніх і для Європи також. Однак нагальне питання, яке до цього потрібно вирішити, — це залежність Європи від російських енергоносіїв, які РФ використовує для шантажу.

"У період найбільшого зростання цін на ринках Європи у жовтні-грудні середньомісячний транзит газу з рф до ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні. Це ще раз довело, що газогони, які будує рф, мають не економічну мету", — зауважив міністр.

Він наголосив, що цього опалювального сезону Україна вже диверсифікувала постачання вугілля — більше половини імпортованого під час ОЗП 2021/2022 вугілля надійшло морем (з листопада 2021 року надійшло 18 суден (1,424 млн тонн)).

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"На наступний сезон – будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи", — додав міністр.

Що буде з тарифами у травні?

30 квітня закінчується дія фіксованих річних тарифів, після чого їх мали би переглянути. Однак питання підвищення тарифів уряд вирішив відкласти до закінчення війни.

Тарифи на електроенергію залежно від обсягу споживання будуть такими:

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для споживачів, які витрачають до 250 кВ-год на місяць — 1,44 грн/кВт-год;

для споживачів, які витрачають понад 250 кВ-год на місяць — 1,68 грн/кВт-год.

А ціна на газ, приміром від ГК "Нафтогаз України", так і залишиться 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

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