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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают благодаря ВСУ: сколько семей в Донецкой области теперь со светом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 июля, 17:11
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Рассказываем, какие направления в Донецкой области остаются самыми сложными
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 13 тысячам семей
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет 13 тысячам семей / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Благодаря удачным действиям ВСУ, украинским энергетикам удалось отремонтировать сети и вернуть свет почти 13 тысячам домов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в 5 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Снова получают электропитание почти 13 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

В компании доложили, что без электроснабжения остаются 356 населенных пунктов Донбасса.

Самыми сложными направлениями остаются:

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  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский.

Энергетикам требуется разрешение ВСУ, чтобы начать ремонтные работы. Специалисты ДТЭК непрерывно работают уже 128 сутки и возвращают свет сразу, как это становится возможным.

Напомним, что компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили совместный проект, который называется "Герои энергетического фронта".

Он чествует труд энергетиков, рискуя собственной жизнью продолжают делать свою работу.

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"Сегодня" раньше писали, как Минюст внезапно заблокировал счета ДТЭК и рассказывали о нападение российских хакеров на ресурсы компании.

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